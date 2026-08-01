Santo Domingo. Cuando aún resta por disputarse buena parte de los deportes que históricamente más medallas aportan a Puerto Rico, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario Vélez, aseguró el viernes que la delegación marcha por encima de las expectativas tras cerrar la primera semana oficial de competencias en la quinta posición del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con 13 medallas de oro y ubicada por delante de República Dominicana y Guatemala al concluir la jornada del viernes, Rosario afirmó que el desempeño alcanzado hasta el momento fortalece la aspiración de alcanzar las 100 medallas y superar las 25 preseas doradas obtenidas en San Salvador 2023.

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Puerto Rico conquistó 96 preseas en la justa de hace tres años. Además de las 25 de oro, sumó 27 de plata y 44 de bronce.

“Vamos bien, vamos a un ritmo positivo. Yo creo que es contagioso ver a los atletas que llegan con sus medallas porque los demás se dan cuenta de que no es algo imposible, que se puede alcanzar. La competencia está dura en muchos deportes, pero vamos un poquito por encima de las expectativas”, expresó Rosario en entrevista con este medio.

Rosario destacó que el grueso de los deportes que tradicionalmente generan más medallas para Puerto Rico apenas comienza su participación. Mencionó la lucha olímpica, el tenis de mesa, el atletismo y la vela, además de varios deportes colectivos que continúan en carrera por el podio.

“Todavía faltan muchos deportes que son también nuestros deportes fuertes. Hoy (el viernes) empezó la lucha, mañana (sábado) comienza el tenis de mesa, luego viene el atletismo, la vela... Hay muchos deportes de conjunto que están encaminados a conseguir sus respectivas medallas”, sostuvo.

La presidenta del Copur atribuyó los resultados a la preparación realizada durante el ciclo, aun cuando un 62% de la delegación debuta en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Muchos están por primera vez en unos Juegos, pero no son ‘rookies’. Son atletas que ya se han probado y que han tenido buen roce internacional”, afirmó.

Rosario destacó el rendimiento de disciplinas como el taekwondo, la natación, el boliche y el inicio de la lucha, lo que a su juicio ha impulsado el buen comienzo de Puerto Rico en Santo Domingo.

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26 Fotos Así se vivió el juego que aseguró su pase en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 .

El taekwondo abrió el camino con un total de 10 medallas: una de plata y nueve de bronce. La natación, que concluía su programa el sábado, acumulaba hasta el viernes 12 preseas, distribuidas en seis de oro, una de plata y cinco de bronce. Por su parte, la lucha aportó tres medallas en su primera jornada de competencia: una de oro y dos de plata.

La líder olímpica también valoró el respaldo que ha recibido la delegación desde las gradas, donde familiares y aficionados puertorriqueños han acompañado a los atletas gracias a la cercanía entre Puerto Rico y República Dominicana.

“Ver unos atletas apoyando a otros atletas en los escenarios ha sido espectacular. Ese apoyo de la fanaticada, de las familias y del país les brinda una energía positiva brutal”, expresó.

Con la segunda semana por delante, Rosario dijo esperar que Puerto Rico aumente su cosecha de medallas y que los atletas aprovechen la oportunidad de iniciar con éxito el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

“Esperamos una semana intensa, pero de mucha alegría, de muchas medallas y que siga sonando ‘La Borinqueña’”.