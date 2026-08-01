Puerto Rico logró una medalla de plata en Ciclismo MTB femenino de la mano de Suheily Rodríguez, la primera para Puerto Rico de la modalidad en la rama femenina en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la presente edición en Santo Domingo 2026.

En el mismo deporte pero en la rama masculina, Georwill Pérez logró una medalla de bronce revalidando el título conquistado en San Salvador 2023.

Rodríguez finalizó seis vueltas en 1:25:26, terminando en segundo lugar para asegurar la medalla de plata. Su compañera Coral Ramírez finalizó séptima, con un tiempo de 1:32:05.

Por su parte, Pérez culminó sus seis vueltas en 1:25:59, asegurando la medalla la presea número 50 de Puerto Rico en Santo Domingo 2026.

Pérez revalido sus resultados de San Salvador 2023, donde también conquistó tercer lugar. El boricua Jacob Morales culminó en 1:27:04.