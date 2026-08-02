Santo Domingo. El baloncesto 3x3 volvió a llevar a Rodsan Rodríguez a unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero esta vez desde un rol distinto.

La modalidad en la que vivió su única experiencia como jugadora en una justa regional ahora le brinda la oportunidad de dirigir la selección femenina de Puerto Rico, un reto que asumió con orgullo y que comenzó de la mejor manera con la clasificación del equipo a los cuartos de final en Santo Domingo 2026.

Puerto Rico arrancó el torneo el sábado con una victoria por 21-5 ante Honduras y otra este domingo 18-7 frente a Guatemala, que le aseguró el pase.

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Para Rodríguez, quien construyó una destacada carrera de más de una década en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), regresar al 3x3 en unos Centroamericanos tiene un significado especial.

“Es curioso porque mis primeros Centroamericanos y los únicos que participé como atleta fue en 3x3 en Barranquilla 2018 y fue el primer grupo que salió de Puerto Rico. Tener esta oportunidad en esta ocasión para mí es más que una bendición el poder estar aquí”, compartió a este medio.

La exjugadora, con 12 títulos en el BSNF, aseguró que asumió el reto con la misma pasión que siempre mostró dentro de la cancha.

“Ellas saben que a mí me apasiona esto demasiado y yo no espero que ellas esperen menos de mí”, afirmó Rodríguez, de 38 años.

Rodríguez también resaltó el significado de abrirse paso como mujer al frente de una selección nacional femenina, convencida de que la capacidad no tiene género.

“Nosotras tenemos la capacidad, el talento y la habilidad de poder estar aquí, al igual que un varón. Yo entiendo que es un tema que no debería existir, el tener que debatir porque es mujer. Al contrario, que se nos abran las puertas y que yo tenga esta oportunidad, espero que muchas más, de otros países e incluso en Puerto Rico, también puedan lograrlo”, sostuvo.

“Es algo bien retante y yo siempre siento que papito Dios está conmigo, y si la puerta me la abrió, yo siempre la voy a aprovechar”, agregó.

La dirigente explicó que su nombramiento es el resultado del trabajo realizado durante el último año con las selecciones nacionales juveniles femeninas.

“Ya llevo un año con las selecciones Sub-23 trabajando con ellas, incluso en unos cuatro torneos que han participado. Creo que estoy en el lugar correcto”, comentó.

Rodsan considera que esta modalidad del 3x3 representa una oportunidad para que más atletas puedan mantenerse compitiendo al más alto nivel.

“Esta disciplina te abre un espacio para aquellas que quizás no completen un equipo de 12 jugadoras. Tienen un espacio más para seguir practicando el deporte que les apasiona”, concluyó.