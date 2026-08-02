( Federación de Baloncesto de Puerto Rico )

Santo Domingo. Las selecciones nacionales de baloncesto 3x3 de Puerto Rico avanzaron este domingo a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, manteniendo vivas las aspiraciones de conquistar el oro en ambas ramas.

El equipo masculino aseguró su boleto tras imponerse 21-15 sobre Jamaica en los cuartos de final.

Antonio Ralat y Ángel Matías encabezaron la ofensiva con nueve puntos cada uno.

Jugarán la semifinal ante México a la 1:05 p.m. del lunes.

Más temprano en la jornada, el combinado puertorriqueño había derrotado 21-17 a Haití.

Por su parte, la selección femenina protagonizó un dramático triunfo de 21-20 sobre Cuba para adelantar a las semifinales, en las que se medirán a las locales de la República Dominicana a las 12:49 p.m.

Kaela Hilare lideró la ofensiva con ocho puntos, mientras Leigha Brown aportó siete unidades.

Las boricuas también habían salido airosas en su primer compromiso del domingo al vencer 18-17 a Guatemala.

De salir victoriosos en las semifinales, ambos conjuntos disputarán ese mismo lunes las finales por la medalla de oro.