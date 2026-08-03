( Federación Puertorriqueña de Voleibol )

Santo Domingo. La Selección Nacional de Voleibol femenino comenzó este domingo su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una derrota en tres parciales ante Cuba en el Palacio Ricardo Arias.

Puerto Rico buscará recuperarse cuando vuelva a la cancha el lunes a las 4:00 p.m para enfrentar a Costa Rica.

Las cubanas se impusieron con marcadores de 25-19, 25-22 y 25-23 para adjudicarse su primera victoria del torneo.

En causa perdida, Decelise Champion encabezó el ataque boricua con nueve puntos, mientras que Paola Santiago aportó siete. Ninguna jugadora puertorriqueña logró alcanzar doble dígito.

Por Cuba, Yalain de la Peña fue la máxima anotadora del partido con 15 unidades. Diaris Pérez añadió otras 10 tantos.