Santo Domingo. El Equipo Nacional masculino de gimnasia artística abrió el domingo su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la conquista de la medalla de plata en la competencia por equipos.

El conjunto puertorriqueño, integrado por José “Gussy” López, José Soto Rodríguez, Nelson Guilbe Morales, Pablo José Pérez Martínez y Francisco Vélez Beléndez, finalizó en la segunda posición tras una sólida actuación en los seis aparatos.

Los boricuas registraron puntuaciones de 39.200 en piso, 35.450 en caballo con arzones, 38.850 en anillas, 41.250 en salto, 39.050 en barras paralelas y 37.500 en barra fija.

Con ese desempeño, Puerto Rico superó a México, campeón defensor de la prueba, para quedarse con la medalla de plata y comenzar con buen paso su participación en la gimnasia artística de la justa regional.

La acción de este deporte continuará este lunes con la competencia por equipos femenina.