Santo Domingo. Puerto Rico abrirá el martes su participación en la Súper Ronda del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuando enfrente a Colombia a las 11:00 a.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La novena puertorriqueña continuará su calendario el miércoles, cuando se mida a Nicaragua desde las 3:00 p.m., y cerrará esta fase el jueves, también a las 3:00 p.m., frente a Panamá.

Todos los encuentros se disputarán en el mismo estadio.

Los boricuas avanzaron a la Súper Ronda tras finalizar segundos en el Grupo A con marca de 2-1. Cuba dominó el grupo con récord perfecto de 3-0, mientras que República Dominicana concluyó tercera con foja de 1-2 y Curazao terminó con 0-3.

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En el Grupo B, Panamá terminó invicto con 3-0, seguido por Nicaragua (2-1) y Colombia (1-2), novenas que también aseguraron su clasificación.

México, por su parte, concluyó en el último puesto con marca de 0-3.

De acuerdo con el reglamento del torneo, los resultados obtenidos entre los equipos clasificados durante la fase de grupos se arrastran a la súper ronda, por lo que Puerto Rico comenzará esta etapa con récord de 1-1, luego de vencer a República Dominicana y caer ante Cuba.

Al concluir la fase, los dos mejores conjuntos en la clasificación general lucharán por la medalla de oro, mientras que el tercer y cuarto lugar jugarán por la presea de bronce. Ambos choques están programados para el viernes.

Entretanto, México y Curazao, se enfrentarán este lunes por las posiciones siete y ocho del torneo.