Santo Domingo. Puerto Rico se proclamó este martes campeón del torneo de baloncesto masculino Sub-20 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar 94-75 a República Dominicana en una final que se mantuvo cerrada durante tres parciales, pero que los boricuas resolvieron con un dominante último cuarto ante un Arena Banreservas Prof. Virgilio Travieso Soto repleto de fanáticos locales.

En el partido por la medalla de bronce, Belice derrotó dramáticamente a México por 80-79 para quedarse con el tercer lugar del certamen.

La final reunió a los dos únicos equipos invictos del torneo. Tanto Puerto Rico como República Dominicana llegaron al partido por la medalla de oro sin conocer la derrota, tras dominar sus respectivos compromisos durante la fase preliminar y las rondas eliminatorias.

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Felipe Quiñones encabezó la ofensiva puertorriqueña con 25 puntos, además de aportar cuatro rebotes y nueve asistencias. Dwight Gaines añadió 19 unidades, mientras que Vincent Stewart Jr. firmó un doble-doble con 18 puntos y 11 rebotes.

Por República Dominicana, Fernando de los Santos lideró la anotación con 27 puntos.

Desde el salto entre dos, el encuentro respondió a las expectativas. Ninguno de los dos quintetos logró despegarse en el marcador y el primer parcial concluyó igualado a 17 puntos. Puerto Rico tomó una ligera ventaja antes del descanso al irse al camerino con una mínima delantera de 36-35.

El Arena Banreservas Prof. Virgilio Travieso Soto lució lleno a capacidad, con una abrumadora mayoría de fanáticos dominicanos que convirtieron el escenario en un ambiente de local para los anfitriones.

En el tercer parcial, Puerto Rico llegó a disfrutar de una ventaja de 11 puntos. Sin embargo, los locales reaccionaron impulsados por su público y redujeron la diferencia a cinco para cerrar el periodo con marcador de 59-54.

Con la afición dominicana volcada en apoyo a su selección, los anfitriones se acercaron a apenas tres puntos al inicio del último cuarto. No obstante, dos tiros libres de Dwight Gaines devolvieron la tranquilidad al quinteto boricua, que retomó el control del encuentro y cerró el partido con autoridad al ampliar la ventaja hasta por 20 puntos en los minutos finales.