Ponce. Aunque tiene contrato con los Leones hasta la temporada 2028 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Carlos Rivera desconoce si volverá a dirigir a Ponce tras la eliminación ante los Santeros de Aguada en la final de la Conferencia B.

Rivera asumió la dirección de los Leones en abril de 2024 con la salida del argentino Sergio Hernández y pactó una extensión multianual con la franquicia en febrero de 2025. Bajo su tutela, Ponce ha clasificado a tres semifinales consecutivas.

El martes volvieron a quedarse cortos en su intento por traer a la “Perla del Sur” el anhelado decimoquinto campeonato al caer 95-89 ante los Santeros en el sexto juego de la final de la Conferencia B. Y una hora después de la dolorosa derrota, Rivera no quiso confirmar si regresaría como entrenador de los Leones para la campaña 2027.

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“Hay que ver. Uno termina la temporada y tiene que cogerse un receso para ver cuál es el norte del equipo. Son muchas emociones juntas, pero creo que ya sabemos el camino que tenemos que seguir para que Ponce dé un paso adelante”, dijo Rivera a Primera Hora desde el camerino local del Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Los Leones fueron eliminados por los eventuales campeones Criollos de Caguas en 2024 y quedaron subcampeones al año siguiente tras perder contra los Vaqueros de Bayamón en cinco juegos. Esta vez, no pudieron forzar un séptimo partido ante los Santeros, en lo que Rivera describió como “el año que más he aprendido”.

“Para mí es una bendición. Este es el año que más he aprendido, pero ahora se trata de qué es lo que necesita la franquicia para moverse hacia adelante con el grupo que esté, ya sea dirigentes, asistentes o jugadores”, comentó el entrenador.

“Creo que pesa mucho más (dirigir a los Leones) porque todo el mundo tiene ya una expectativa de que Ponce y Bayamón se supone que estén entre los mejores cuatro o en la final. Si me preguntas sobre el año pasado, yo sabía que estábamos cortos contra Bayamón”.

“Por eso yo le di mucho crédito a los jugadores cuando nos eliminamos en Bayamón. Ellos siguieron con ese esfuerzo, a pesar de que había jugadores enfermos. Este año se confirma lo mismo de que estamos un poquito cortos, pero creo que ya se sabe cuál es el camino que la franquicia debe tomar para mejorar”, abundó.

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Rivera también conoce de cerca la presión que conlleva vestir el uniforme de los Leones, ya que defendió los colores de Ponce durante 11 campañas y ganó dos títulos en 2014 y 2015. Como dirigente, todavía no ha podido alcanzar ese mismo éxito, pero no ofreció excusas por la eliminación. Al contrario, elogió la labor de su antiguo compañero Rafael “Pachy” Cruz como técnico con los Santeros.

“Hay que darle crédito a Aguada. Estoy orgulloso de Pachy porque fui compañero de él e hizo un gran trabajo. A veces estamos todo el tiempo viéndonos a nosotros mismos y perdemos de perspectiva que al otro equipo también hay que darle crédito porque ejecutaron cuando tenían que ejecutar”, sostuvo el mentor.

“Esto era otro monstruo”

Los Leones venían de eliminar en cinco juegos a los Atléticos de San Germán en la semifinal de la Conferencia B. Sin embargo, Rivera sabía de antemano que Aguada sería un reto totalmente distinto a San Germán y que podía poner en riesgo las aspiraciones de Ponce.

“Yo lo dije. Esto era otro monstruo. Este equipo es físico, pero juega un buen baloncesto. Ellos te hacen pagar por los errores que tú cometas. Nosotros hoy cometimos errores en situaciones claves del juego y nos hicieron pagar. Eso es Aguada. Hay que darle crédito a los jugadores que ellos tienen”, manifestó el estratega de los Leones.

Ponce, pese a ser el subcampeón, tuvo un año turbulento y fue el último equipo en ponchar su boleto a la postemporada del BSN. Terminó en la cuarta posición de la Conferencia B con marca de 15-19. Además, hizo cuatro cambios en su trío de refuerzos antes de quedarse con Jalen Crutcher, Thomas Robinson y Brady Manek.

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Thomas Robinson jugó esta temporada con Quebradillas, Arecibo y Mayagüez antes de ser firmado por los Leones de Ponce. ( BSN )

En los playoffs, Crutcher promedió 15.4 puntos, 6.8 asistencias y 4.1 rebotes, mientras que Thomas Robinson acumuló una media de 14.5 unidades y 6.9 capturas por partido. Manek fue más discreto con 10.9 tantos y 5.9 rebotes por noche.

“Brady fue una gran noticia para nosotros el año pasado. Sabemos el IQ que tiene dentro de la cancha y eso no se ve en estadísticas. La gente solamente ve números, pero no entienden que hay otras cosas que no van a las estadísticas”, sostuvo el dirigente.

“Crutcher fue también una gran noticia para nosotros. En el caso de Thomas, llegó de paracaídas y fue una pieza clave para nosotros estar aquí hoy. Se confirmó que Ponce necesita refuerzos en la uno, cuatro y cinco”, continuó.

Quieren de vuelta a Tjader Fernández

Rivera, a su vez, expresó a este medio que Tjader Fernández será el único jugador del núcleo nativo de Ponce que se convertirá en agente libre con la llegada de la temporada muerta. No obstante, la intención de los Leones es retener al veterano armador.

Fernández fue traspasado a Ponce a finales de abril en un cambio con los Atléticos por Jared Ruiz. Promedió 8.5 puntos y 2.9 asistencias en la fase regular y 11.5 unidades en la postemporada.

Tjader Fernández fue enviado a los Leones de Ponce esta temporada en un cambio con los Atléticos de San Germán. ( BSN )

“Si nosotros no tuviéramos a Tjader no hubiésemos estado aquí, aun así con la desventaja de jugar con tres jugadores pequeños. Se lo dije horita frente al grupo. Nosotros tenemos que estar agradecidos por el esfuerzo de Tjader y lo que trajo a este equipo”, señaló Rivera.