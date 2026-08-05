Ponce. La historia volvió a repetirse en Ponce. A siete años de la final de 2019, los Santeros de Aguada dejaron el camerino visitante del Auditorio Juan “Pachín” Vicens con olor a champán. Esta vez, sin embargo, el motivo de la celebración era otro.

Y es que los Santeros poncharon el martes su boleto a la gran final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al derrotar 95-89 a los Leones de Ponce en el sexto juego de la final de la Conferencia B.

Fernando Quiñones, vicepresidente de la liga, entregó al equipo de Aguada el nuevo trofeo de campeones de la Conferencia B. El escenario evocó al de 2019, cuando Aguada venció a Ponce para ganar el campeonato en su primera y única final de su historia hasta ahora.

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Aguada enfrentará ahora a los campeones defensores Vaqueros de Bayamón en la serie de campeonato a partir del domingo, 9 de agosto, en el Coliseo Rubén Rodríguez. La final se jugará domingo, miércoles y viernes hasta un máximo de siete partidos.

“Me siento bendecido y muy feliz. Agradecido por la oportunidad y orgulloso de los muchachos. Definitivamente, que esto fue bien trabajado. Estamos aquí por mérito propio y es una bendición estar aquí”, dijo el dirigente de los Santeros, Rafael “Pachy” Cruz, a Primera Hora .

Mensaje del dirigente de los Santeros de Aguada, Rafael “Pachy” Cruz, tras conseguir el pase a la final 2026 del BSN. @primerahora @bsnpr pic.twitter.com/06nis28pCQ — Joseph Reboyras (@Reboyras_) August 5, 2026

El Jugador Más Valioso de la final de 2019, Rigoberto Mendoza, y Joel Soriano firmaron doble-dobles cada uno. Mendoza terminó con 28 puntos y 10 asistencias, mientras que Soriano añadió 23 unidades y 10 rebotes. Le siguió Jacob Wiley con 22 tantos. En total, el trío de refuerzos anotaron 73 de los 95 puntos de los Santeros.

“Me siento sumamente orgulloso de estar de nuevo en una final del BSN siete años después de aquel campeonato. No tengo palabras ahora mismo para expresar lo que estoy sintiendo en estos momentos, pero esto es el fruto del trabajo que hemos hecho como colectivo desde el día uno”, comentó, por su parte, Mendoza a este medio.

“Sabía que ganamos el campeonato hace siete años en un sexto juego en Ponce. Lo llevaba muy pendiente. Por eso, venía hoy con la intención de que no se me escapara el juego como sucedió el domingo. No estuve disponible en los dos tiempos extras porque cometí cinco faltas, así que me estaba cuidando de eso sin dejar de ser agresivo en defensa”, abundó.

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Iván Gandía y Manuel Camper sumaron 10 puntos, respectivamente, pero el banco de los Santeros no aportaron ni una sola unidad. En causa perdida, Jalen Crutcher culminó con 20 tantos y Thomas Robinson con 15. Jezreel “Macho” De Jesús, por su parte, finalizó con 11 puntos.

Los Santeros amenazaron con tomar control del partido al despegarse por 17-6 con un tiro en suspensión de Wiley cuando restaban 4:23 minutos del primer parcial. Los Leones respondieron con un triple de De Jesús y un tapeo de Negrón.

Al rato, Aguada volvió a tomar una ventaja de 11 puntos, pero Ponce cerró el primer periodo con una corrida de 9-2, que redujo la diferencia a 24-20 rumbo al segundo.

Los Santeros y los Leones intercambiaron canastos durante los primeros minutos del segundo parcial. Ponce, en cambio, le dio vuelta al marcador 35-34 gracias a un avance de 8-0, que concluyó con una tirada libre de Robinson cuando quedaban 3:56 minutos en el reloj.

Aguada recuperó la ventaja en ocasiones, pero los rojinegros se dirigieron al descanso arriba en la pizarra 48-46 gracias a un triple de De Jesús justo antes de dos tiradas libras de Soriano. Solo cuatro jugadores de los Santeros anotaron en los primeros 20 minutos de acción: Mendoza (17), Soriano (13), Wiley (11) e Ivan Gandia (5).

Los Leones aumentaron la diferencia a 59-52 con un triple de Crutcher con 7:02 minutos por jugar en el tercer periodo. Sin embargo, los Santeros volvieron a acercarse por 59-58 con un bombazo de Wiley y dos visitas a la línea de los suspiros por parte de Wiley, Mendoza y Manuel Camper.

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Robinson intentó detener el sangrado con un donqueo, pero Aguada ya tenía la mano caliente y retomó la ventaja por 61-60 con una bandeja de Camper cuando restaban 4:26 minutos. Después, Mendoza encestó un triple y Gandía un disparo a media distancia que silenciaron al “Pachín” Vicens.

Ponce trató de hacer un empuje en el cierre del tercer periodo, pero los Santeros no lo permitieron y se fueron al cuarto arriba por 72-68. Los melenudos empataron el partido 72-72 en la apertura del cuarto parcial con una güira de Alejandro Vasquez y otra de Jordan Murphy.

No obstante, los Santeros se despegaron nuevamente por 77-72 con una visita a la línea de los suspiros de Soriano y un bombazo a larga distancia de Gandía. Minutos después, una bandeja de Wiley incrementó la diferencia a 83-77 y el dirigente Carlos Rivera se vio obligado a pedir un tiempo técnico con 5:26 en el reloj.

Lo que dijo Rivera en aquel tiempo técnico pareció haberle devuelto la confianza a los Leones porque convirtieron tres triples consecutivos para empatar el marcador 86-86 con 3:25 minutos por jugar en el tiempo reglamentario. “Macho” De Jesús tuvo la oportunidad de darle la ventaja a Ponce, pero Mendoza le hizo un corte de balón en transición.

Aguada aprovechó el esfuerzo defensivo del dominicano y retomó la delantera con un disparo de Camper cerca del perímetro que le sacó al aire a la fanaticada ponceña cuando quedaban 2:10 minutos en el reloj. Crutcher atinó un triple con 1:40 minuto por jugar que mantuvo vivas las esperanzas de los Leones, pero los Santeros sellaron el triunfo con un tapeo de Wiley, una tirada libre de Mendoza y un par de Soriano.