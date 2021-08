Tokio. El luchador Franklin Gómez ha llegado a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 sin prejuicio, confiado solo en su nivel.

Regresa a competir así en un escenario en el que hace cinco años fue traicionado por un sistema injusto, algo que no le permitió capitalizar su potencial.

Al hablar sobre su pasado olímpico, Gómez contestó sin personalismos contra la lucha, seguro en su explosividad física.

“Si tú has pasado por lo que he pasado, tú tienes que estar aquí dándolo todo. No puede estar aquí para ver qué va a pasar. Esa no es la actitud. Aquí la actitud es que soy un guerrero, que estoy bien entrenado. Gracias a mi cuerpo está en buenas condiciones. Voy a guerrear con cualquiera”, dijo Gómez.

“Esa es mi meta: dejarlo todo, dejar mi corazón”.

Gómez compite el 5 de agosto. Lo hará en la división de 74 kilogramos. El calendario oficial del combate aún no ha sido anunciado. Es el último de los atletas de deportes de combate que compite en Tokio 2020, luego de que lo hicieran Victoria Stambaugh en taekwondo, Yankiel Rivera en boxeo y Adrián Gandía, María Pérez y Melissa Mojica en judo.

Aunque para Gómez el acercamiento es sin prejuicio, es imposible olvidar lo que le sucedió a hace cinco años en las Olimpiadas Río 2016 porque la lucha violó las reglas del juego justo. Gómez sufrió entonces una derrota injusta, mal acreditada por los jueces, y quedó eliminado sin haber perdido.

La historia fue descrita entonces como un burdo robo por el compañero de Gómez, Jaime Espinal. En su combate de ronda de cuartos de final, es decir, a un paso de la semifinal, Gómez realizó un ataque que al momento recibió dos puntos a su favor para tomar ventaja 7-5 sobre el uzbeko Ikhtuyot Mavruzov, esto con 23 segundos para la finalización de la pelea. No obstante, ante sendos reclamos de los entrenadores de ambos peleadores, los de Mavruzov de que revisaran la decisión y de los de Gómez que la anotación debía ser de cuatro puntos en lugar de dos, los jueces del combate se reunieron para revisar la decisión y sorpresivamente revirtieron la decisión tomada sobre el tapiz retirando los puntos al boricua e incluso le sumaron uno adicional a su rival por una regla que penaliza a alguien que proteste algo sin éxito.

Desde que empecé la carrera he peleado con contendores. Pero no los veo como medallistas; los veo como un luchador más que se va a tener que enfrentar conmigo, y estoy más que preparado para enfrentarme a cualquier peleador - Franklin Gómez

Aunque la lucha trató de arreglar la situación al retirar del evento a los jueces del combate señalados por la falla en Río 2016 y, eventualmente, los expulsó del deporte, Gómez se quedó con la derrota y con la duda de qué hubiese sido. Los oficiales fueron el árbitro en el mattress, el coreano Tong Kun Chung, el juez principal Temo Kazarashvili, de Georgia, y el juez principal de los tres tapices de combate, el alemán Uwe Manz.

La Unión Mundial de Lucha se reunió el sábado aquí y presente estaba la Principal Oficial de Ética y Quejas del Comité Olímpico Internacional, Paquerette Girard Zapelli, quien delineó a los delegados nacionales la misión del COI que vela por el comportamiento ético. También estuvo presente el presidente de la Unión, Nenad Lalovic, quien informó los mecanismos que ha usado el deporte para garantizar la ética y el juego limpio, como un sistema de sortear los primeros pareos de combate que garantiza una selección random.

A ese deporte supuestamente rehabilitado regresa Gómez nuevamente a la carga, con Dios por delante, desde cero, como todos los luchadores de la división.

“Después de todo lo que he pasado, le tengo que dar gracias aquí nuevamente. Hay que darlo todo; hay que guerrear”, dijo.

El Congreso Mundial de la federación internacional de lucha expulsó a los jueces que le robaron a Franklin Gómez un triunfo en cuartos de final en las Olimpiadas Río 2016. (Archivo)

Se expondrá a la división de 16 luchadores encabezados por los primeros cuatro sembrados: Frank Chamizo (Italia), Daniyar Kaisanov (Kazajistan), Zaurbek Sidakov (Rusia) y Mostafa Mohabbali (Irán).

Gómez dijo que conoce y respeta a los luchadores de la división. Y agregó que apuesta a él.

“Siempre hay luchadores que resaltan. Los conozco porque he luchado con ellos. Hay muchos luchadores buenos, pero yo también estoy aquí. Desde que empecé la carrera he peleado con contendores. Pero no los veo como medallistas; los veo como un luchador más que se va a tener que enfrentar conmigo, y estoy más que preparado para enfrentarme a cualquier peleador”, dijo.