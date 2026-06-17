La esgrimista puertorriqueña Gabriela Hwang se quedó con la medalla de plata del Campeonato Panamericano de Esgrima al caer frente a la mexicana Natalia Borello, en el evento que se celebra desde el lunes hasta el próximo sábado en Lima, Perú.

Hwang tuvo una sobresaliente participación desde la fase de grupos, donde finalizó con récord de 5-1 en el Grupo 4. La puertorriqueña sumó victorias ante las representantes de Canadá, Brasil, Venezuela, República Dominicana y El Salvador para asegurar su clasificación a la ronda eliminatoria.

Ya en el cuadro principal, Hwang derrotó a Ariana Prieto, de Venezuela, por marcador de 15-13 en la ronda de 32. Posteriormente superó a Carolina Borelli, de Argentina, 15-10 en la ronda de 16 para avanzar a los cuartos de final.

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En la ronda de las mejores ocho, la boricua se impuso 15-8 sobre María Blanco, de Colombia. Más adelante, aseguró su pase a la final tras una emocionante victoria 15-13 sobre la argentina María Perroni en las semifinales.

“Gabriela continúa demostrando que es una de las principales figuras de la esgrima puertorriqueña y continental. Este resultado es reflejo de su disciplina, compromiso y dedicación al alto rendimiento. Nos llena de orgullo verla representar a Puerto Rico con tanta excelencia en eventos de este nivel”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario.

Hwang representará a la isla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

El Campeonato Panamericano Senior de Esgrima reúne a los mejores atletas del continente en las modalidades de espada, florete y sable, tanto en masculino como femenino. Puerto Rico participa en la competencia con una delegación de 14 esgrimistas distribuidos en las distintas armas y categorías.