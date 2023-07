El gimnasta boricua que vio acción este año en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, Miguel Ángel Aquino, está cambiando uniforme y plataforma en esos días, elevando el nivel de orgullo de su familia boricua desarrollada en Estados Unidos y con una larga historia militar.

Aquino salió de San Salvador 2023 para regresar al entrenamiento y educación militar y este 3 de agosto se graduará de la prestigiosa academia militar West Point de Estados Unidos.

En un verano, Aquino ha representado la patria de sus padres y se convertirá en el primer miembro en graduarse de West Point dentro de la familia original de Naguabo y Luquillo y que ha tenido miembros que han combatido desde la Primera Guerra Mundial, a Vietnam hasta el Golfo Pérsico.

“Ver su sonrisa con La Bandera, ver su felicidad es el mejor regalo que podemos recibir como padres. Así de especial es este momento para nosotros”, dijo Miguel Aquino, padre, militar y natural de Naguabo. “Y verlo esforzarse para abrirle puertas a otras personas, da más felicidad porque demuestra los valores”.

Miguel Ángel, quien estuvo indisponible para una entrevista porque estaba completando su entrenamiento en West Point, se gradúa como parte de una ceremonia tardía de graduación preparada para todos los cadetes que no pudieron completar antes del verano el entrenamiento, dijo Aquino, padre. En el caso de Miguel Ángel, éste sufrió una lesión cerebral durante un entrenamiento de gimnasia que le evitó completar el entrenamiento militar, agregó Aquino, padre.

Miguel Ángel, de hecho, tiene planes de regresar a la competición en los Juegos Panamericanos Chile 2023, que inician en septiembre, dijo Aquino, padre. El cadete-atleta se siente identificado con Puerto Rico pese a que nunca ha vivido en la Isla. De hecho, durante San Salvador 2023 habló con los medios en buen español, el que sus padres le inculcaron.

“Nosotros le hemos inculcado nuestra cultura. Hay gente que dice que él no es tan puertorriqueño porque no es de la Isla. Pero no es cierto. Le hemos enseñado la cultura y el idioma. Nunca hemos dejado de enseñarle la cultura y de que ésta se mantenga firme y humilde de sus orígenes”, dijo su señora madre Cynthia Aquino.

Solicitud de destaque

Miguel Ángel también tiene planes de seguir su curso deportivo hacia las Olimpiadas de París 2024, dijo su padre.

Con esos fines, el atleta solicitará nuevamente un destaque al programa World Class Athletes del Ejercito de los Estados Unidos que le ha sido negado porque Miguel Ángel representa a Puerto Rico, dijo Aquino padre. El programa solamente acepta a atletas que representan a Estados Unidos.

Aquino padre dijo que solicitarán por lo justo, lo que le corresponde a su hijo, quien está en el servicio militar de Estados Unidos como cualquier otro atleta-militar que representa Estados Unidos deportivamente hablando. Aquino padre agregó que conoce de casos similares a los de su hijo en el ejercito británico que tiene un programa equivalente y que sí da destaques a sus militares en competencias deportivas para otros países.

La lucha que Miguel Ángel está dando en el Ejercito de Estados Unidos tiene a la familia Aquino en pie de lucha y orgullosa.

“Lo que ha sido más grande como padres es ver que los hijos son firmes en lo que es lo correcto. Hemos estado maravillados en todo lo que él ha hecho. A él se le cierra una puerta y busca abrir otra. Ha sido una batalla tremenda y al mismo tiempo, ha sido un premio para nosotros porque ese es su sueño”, dijo su madre.