Gladymar Torres encabeza la lista de los nuevos atletas certificados por el Copur para Santo Domingo 2026
La delegación boricua ya suma 214 deportistas.
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El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) anunció este jueves una nueva ronda de 91 atletas certificados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Así las cosas, ya son 214 integrantes oficialmente certificados para representar a la isla en la justa regional, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.
Atletas de los deportes a continuación, así como de otras disciplinas, continuarán siendo evaluados y podrán ser certificados en próximas reuniones del Comité Ejecutivo, conforme avancen las recomendaciones técnicas presentadas por las federaciones nacionales y el Departamento de Alto Rendimiento (DAR).
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“Cada reunión del Comité Ejecutivo nos acerca más a la conformación final de nuestra delegación. Continuamos reconociendo el trabajo y los resultados de atletas que han cumplido con los criterios establecidos para representar a Puerto Rico en Santo Domingo 2026”, expresó la presidenta del Copur, Sara Rosario.
A continuación los atletas certificados este jueves por deporte:
Atletismo
• Gladymar Torres
• Francés Colón
• Gabriella Scott
• Paola Vázquez
• Grace Claxton
• Alyssa Quiñones
• Alondra Negrón
• Alysbeth Félix
• Paola Fernández
• Rachelle De Orbeta
• Naomi García
• Yarielis Torres
• Andrea Rivera
• Ivita Schizas
• Fabiola Declet
• Eloy Benítez
• Adrián Canales
• José Figueroa
• Yariel Soto
• Niko Shultz
• Ryan Sánchez
• Carlos Vilches
• Víctor Ortiz
• Héctor Pagán
• Niko Morales
• Louis Martínez
• Jerome Vega
• Luis Joel Castro
• Marcus Gelpí
• Arnaldo Martínez
• Ángel Rosado
• Yan Vázquez
• Alejandro Rosado
• Alan Cabanellas
• Michael Soler
• Diemmix Ríos
Bolos
• Viviana Camareno
• Zoriani Reyes
• Taishaye Naranjo
• Sarah Sanes
• Lida Burgos
• Yolines Sambolín
• Israel Hernández
• Jean Francisco Pérez
• Cristian Azcona
• David A. Márquez
• Jorge Rodríguez
• Edgar Burgos
Escopeta
• Augusta Campos-Martyn
• Ana Sofía Bermúdez
• Patrick Martínez
• Paola Bermúdez
• Miguel Pizarro
• Jesús Medero
• Luis Bermúdez
Gimnasia artística
• Karelys Díaz
• Stella Díaz
• Katyna Alicea
• Karelyn Vega
• Darielis Avilés
• José “Gussy” López
• Jensuel Soto
• Francisco Vélez
• Nelson Guilbe
• Pablo Pérez
Gimnasia rítmica
• Danna Cortés
• Camille Maldonado
Tiro armas cortas
• Giovanni González
• Javier Medina
• Luis López
• Abigail Granell
• Andrea Figueroa
• Michael Vega
Rifle de aire
• Luis Mendoza
• Eyvin López
• Gustavo Enriquez
• Aleandra Robinson
• Yarimar Mercado
• Edián Colón
Tiro con arco
• Jean Pizarro
• Bryan Alvarado
• Jandre Ávila
• Paola Ramírez
• Adriana Acevedo
• Marla Cintrón
Recurvo
• Adrián Muñoz
Triatlón
• Zoe Adam
• Isabella Fernández
• Valentina Negrón
• Javier Figueroa
• Rey Vélez