El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) anunció este jueves una nueva ronda de 91 atletas certificados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Así las cosas, ya son 214 integrantes oficialmente certificados para representar a la isla en la justa regional, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

Atletas de los deportes a continuación, así como de otras disciplinas, continuarán siendo evaluados y podrán ser certificados en próximas reuniones del Comité Ejecutivo, conforme avancen las recomendaciones técnicas presentadas por las federaciones nacionales y el Departamento de Alto Rendimiento (DAR).

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“Cada reunión del Comité Ejecutivo nos acerca más a la conformación final de nuestra delegación. Continuamos reconociendo el trabajo y los resultados de atletas que han cumplido con los criterios establecidos para representar a Puerto Rico en Santo Domingo 2026”, expresó la presidenta del Copur, Sara Rosario.

A continuación los atletas certificados este jueves por deporte:

Atletismo

•⁠ ⁠Gladymar Torres

•⁠ ⁠Francés Colón

•⁠ ⁠Gabriella Scott

•⁠ ⁠Paola Vázquez

•⁠ ⁠Grace Claxton

•⁠ ⁠Alyssa Quiñones

•⁠ ⁠Alondra Negrón

•⁠ ⁠Alysbeth Félix

•⁠ ⁠Paola Fernández

•⁠ ⁠Rachelle De Orbeta

•⁠ ⁠Naomi García

•⁠ ⁠Yarielis Torres

•⁠ ⁠Andrea Rivera

•⁠ ⁠Ivita Schizas

•⁠ ⁠Fabiola Declet

•⁠ ⁠Eloy Benítez

•⁠ ⁠Adrián Canales

•⁠ ⁠José Figueroa

•⁠ ⁠Yariel Soto

•⁠ ⁠Niko Shultz

•⁠ ⁠Ryan Sánchez

•⁠ ⁠Carlos Vilches

•⁠ ⁠Víctor Ortiz

•⁠ ⁠Héctor Pagán

•⁠ ⁠Niko Morales

•⁠ ⁠Louis Martínez

•⁠ ⁠Jerome Vega

•⁠ ⁠Luis Joel Castro

•⁠ ⁠Marcus Gelpí

•⁠ ⁠Arnaldo Martínez

•⁠ ⁠Ángel Rosado

•⁠ ⁠Yan Vázquez

•⁠ ⁠Alejandro Rosado

•⁠ ⁠Alan Cabanellas

•⁠ ⁠Michael Soler

•⁠ ⁠Diemmix Ríos

Bolos

•⁠ ⁠Viviana Camareno

•⁠ ⁠Zoriani Reyes

•⁠ ⁠Taishaye Naranjo

•⁠ ⁠Sarah Sanes

•⁠ ⁠Lida Burgos

•⁠ ⁠Yolines Sambolín

•⁠ ⁠Israel Hernández

•⁠ ⁠Jean Francisco Pérez

•⁠ ⁠Cristian Azcona

•⁠ ⁠David A. Márquez

•⁠ ⁠Jorge Rodríguez

•⁠ ⁠Edgar Burgos

Escopeta

•⁠ ⁠Augusta Campos-Martyn

•⁠ ⁠Ana Sofía Bermúdez

•⁠ ⁠Patrick Martínez

•⁠ ⁠Paola Bermúdez

•⁠ ⁠Miguel Pizarro

•⁠ ⁠Jesús Medero

•⁠ ⁠Luis Bermúdez

Gimnasia artística

•⁠ ⁠Karelys Díaz

•⁠ ⁠Stella Díaz

•⁠ ⁠Katyna Alicea

•⁠ ⁠Karelyn Vega

•⁠ ⁠Darielis Avilés

•⁠ ⁠José “Gussy” López

•⁠ ⁠Jensuel Soto

•⁠ ⁠Francisco Vélez

•⁠ ⁠Nelson Guilbe

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•⁠ ⁠Pablo Pérez

Gimnasia rítmica

•⁠ ⁠Danna Cortés

•⁠ ⁠Camille Maldonado

Tiro armas cortas

•⁠ ⁠Giovanni González

•⁠ ⁠Javier Medina

•⁠ ⁠Luis López

•⁠ ⁠Abigail Granell

•⁠ ⁠Andrea Figueroa

•⁠ ⁠Michael Vega

Rifle de aire

•⁠ ⁠Luis Mendoza

•⁠ ⁠Eyvin López

•⁠ ⁠Gustavo Enriquez

•⁠ ⁠Aleandra Robinson

•⁠ ⁠Yarimar Mercado

•⁠ ⁠Edián Colón

Tiro con arco

•⁠ ⁠Jean Pizarro

•⁠ ⁠Bryan Alvarado

•⁠ ⁠Jandre Ávila

•⁠ ⁠Paola Ramírez

•⁠ ⁠Adriana Acevedo

•⁠ ⁠Marla Cintrón

Recurvo

•⁠ ⁠Adrián Muñoz

Triatlón

•⁠ ⁠Zoe Adam

•⁠ ⁠Isabella Fernández

•⁠ ⁠Valentina Negrón

•⁠ ⁠Javier Figueroa

•⁠ ⁠Rey Vélez