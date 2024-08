París, Francia. Grace Claxton finalizó este domingo en la sexta posición de su serie en la primera ronda de los 400 metros con vallas de los Juegos Olímpicos París 2024 y no pudo clasificar directamente a las semifinales de la prueba.

Cronometró 56.29 segundos. Entró al evento con un registro de 55.41 segundos para la temporada. Su marca personal es de 55.25 segundos.

La ronda de repechaje es mañana lunes y otorga los últimos seis boletos a las semifinales.

Claxton no estuvo conforme con su rendimiento este domingo, aunque lo describió como ‘smooth’. Pero tiene fe de que mañana será un día mejor y que ella será semifinalista olímpica por segunda vez.

“Fue una carrera smooth, que no sé cómo decirlo en español”, dijo la carolinense, “pero no sé. Tal vez fue que no he corrido en más de un mes. No sé qué me pasó. No sé cómo describirlo. No quería correr el repechaje de mañana; quería avanzar directo. Pero tenemos que darle gracias a Dios de que tenemos esa oportunidad. Mañana regreso y con el favor de Dios todo me irá mejor porque hoy lo boté (el golpe). Mañana es que es”, dijo.

Claxton pareció tener problemas con una valla entrando en los 200 metros finales. Ella confirmó que sí, que tuvo un problema.

Claxton hizo así su debut en los Juegos París 2024 que representan sus segundas Olimpiadas en su carrera. Su primera participación fue en Río 2016, en donde alcanzó las semifinales.

Hay esperanzas de que haga aquí una nueva marca nacional. Tiene al menos otra oportunidad mañana lunes.

La ronda de repechaje otorga a corredores que no logran avanzar a la semifinal una segunda oportunidad para disputar un pase. ( Xavier Araújo )

La marca nacional es de 55.03 segundos, que pertenece a la retirada Yvonne Harrison desde el 2003. Es una de las marcas más antiguas de Puerto Rico en las pruebas individuales de pista. La más antigua es del 1984 en los 800 metros con 2:01.31 minutos de la histórica Angelita Lind.

El mejor tiempo de la ronda preliminar fue de 53.38 segundos por la holandesa Femke Bol, quien el sábado se robó el espectáculo con la remontada que dio en los 400 finales para que su país ganara la medalla de oro del relevo 4x400 metros mixto.

El último tiempo de clasificación directa a las semifinales fue de 55.32 segundos por la francesa Louis Maraval.

Claxton entra al repechaje con la decimocuarta mejor marca. Tendría que superar en el repechaje a ocho esos tiempos de la primera ronda para avanzar a las semifinales.

La atleta dijo que es posible porque el 56.29 segundos de hoy no refleja su mejor carrera.

“Hay oportunidad. Hoy fue para botarlo. Mañana será mejor con el favor de Dios”, dijo.