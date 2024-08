París, Francia. Con la primera medalla escapada, la delegación mira a Ashleyann Lozada.

La boxeadora pelea este domingo en la mañana en un combate que, si gana, aseguraría una medalla de bronce, que sería la primera para la delegación de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de la que se le escapó a Ayden Owens Delerme en el evento del décalo en sábado en la noche.

La pelea es correspondiente a los cuartos de final de la división de 57 kilogramos ante la polaca Julia Szeremeta e iniciará a las 8:46 a.m.

Y luego de analizar la pelea de octavos de final de Szeremeta, la que ganó 5-0, y de ver otros videos de la peleadora de 23 años, más ensayar este sábado la estrategia para la pelea, el entrenador de Lozada, Carlos ‘Cholo’ Espada, entiende que su pupila tiene los recursos para combatir las fortalezas de la rival para asegurar la medalla e ir por más en las semifinales.

“La polaca no es muy técnica. No es muy organizada. Depende de tener cerca a las rivales para meter sus combinaciones, que son combinaciones al estilo de ‘casi a lo divino’, Entendemos que con las herramientas de velocidad y fortaleza, y si sigue el plan, Ashleyann no debe tener problemas. Ashleyann tiene mucho más recursos”, dijo Espada.

La boxeadora boricua Ashleyann Lozada (azul) conecta una mano al rostro de la kazaja Karina Ibragimova (rojo) en su combate de la ronda de 16 de la división de 57 kilogramos. ( Xavier Araújo )

La boricua hizo en la Villa Olímpica este sábado un último trabajo y este domingo en la mañana tiene que hacer el pesaje de los 57 kilogramos para hacer oficial en calendario el combate.

Espada dijo que su púgil está en el peso, además de ensayada en cuanto a su rival.

“Aquí no hay rivales pequeñas, pero Ashleyann tiene más recursos. Uno lleva un plan, que a veces no sale. Lo bueno es que Ashleynn tiene los recursos”, insistió Espada.

Puerto Rico está en busca de su cuarta olimpiada corrida con al menos una medalla. El boxeo, por su parte, busca su primera medalla olímpica desde la edición Atlanta 1996 con el bayamonés Daniel Santos.

Por su parte, Lozada busca su tercera medalla en el ciclo olímpico. Fue medallista de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Su caudal crecería porque el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) garantiza a los medallistas premios en metálico, del mismo modo que también lo garantiza la Asociación Internacional de Boxeo aunque esté suspendida por el Comité Olímpico Internacional.. El Copur premia con $20 mil a los medallistas de bronce, mientras que la IBA ofrece $25 mil.