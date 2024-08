París, Francia. La velocista Grace Claxton debutará este domingo en los Juegos Olímpicos París 2024 y el 17 de septiembre será exaltada al Salón de la Fama de la Universidad de Albany, de la que es egresada.

Nada mal la secuencia que vivirá esta carolinense, que además en junio celebró el primer año de su hijo y que el 8 de julio confirmó su clasificación olímpica, la segunda de su carrera.

Con tantas bendiciones, Claxton da gracias.

“Ha sido un año espectacular, recompensante”, describió. “Han sido muchas emociones, una detrás de la otra dentro de un tiempo corto. Lo veo como una señal positiva, de que me lo merezco. He trabajado muy duro para lograr todo lo bueno que me está pasando. Estoy muy agradecida con Dios por todo esto”, dijo.

PUBLICIDAD

Grace Claxton entrenando junto a Patricio Chutney Schwen en Dijon, Francia, antes de que comenzarán los Juegos Olímpicos. ( Xavier Araújo )

Claxton corre el domingo los 400 metros con vallas de los Juegos. La primera de cinco series será a las 6:35 a.m. (hora de Puerto Rico). La boricua correrá en la cuarta, por el carril número dos y entra al evento con un registro de 55.41 segundos para la temporada. Su marca personal es de 55.25 segundos.

Ha corrido este año cerca de su mejor tiempo personal, que hizo hace dos años. La atleta ha dado señales de que llega a la carrera del domingo en gran forma.

“Llevo un año trabajando para esto. Estoy ready, ready”, dijo.

Para clasificar directo a las semifinales necesita finalizar entre las primeras tres posiciones de la serie, o haber quedado con uno de los siguientes tres mejores cronos cuando finalicen todos los ‘heats’. De lo contrario, la velocista iría a repechaje, que es una ronda que se estrena en París 2024 para ciertos eventos.

Aspira a clasificar directo para evitar la carrera extra que representaría el repechaje.

“La meta es ir directamente a las semifinales, que serán el martes. El repechaje que se estrenará en estos Juegos da otras oportunidades, lo que es positivo. Pero la meta es clasificar directo y evitar esa carrera”, dijo.

De hecho, Claxton clasificó directo a las semifinales en la edición Río 2016 de los Juegos. Allí llegó tercera en su serie de primera ronda con tiempo de 56.40 segundos. En las semifinales hizo 55.85 segundos, aunque no pudo pasar a la final.

El récord nacional de 400 metros con vallas es de 55.03 segundos. Está vigente desde el 2003, y quien lo estableció fue la retirada Yvonne Harrison.

PUBLICIDAD

El repechaje está en calendario para el lunes y clasifica a seis corredoras adicionales para las semifinales, todas por posición de llegada.

Claxton es egresada de la Universidad de Albany en Nueva York. Finalizó su participación como estudiante atleta en 2017 y mantiene aún marcas de la universidad en pista bajo techo y al aire libre, como los 400 metros planos y con vallas.

La reseña de su selección al Salón de la Fama dice que Claxton es, indiscutiblemente, la atleta más exitosa del programa de pista y campo de la Universidad, así como su única representante mujer en Juegos Olímpicos.

Su entrenador en Albany, el boricua Roberto Vives, está en París con Claxton y mantiene a Albany en comunicación directa, incluido su presidente, el arecibeño y egresado de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Havidán Rodríguez.

“La Universidad está bien orgullosa de ella. Ahora mismo estoy en comunicación con el presidente, que tenemos de orgullo que es puertorriqueño, y con el director atlético del departamento de deportes. Estamos muy orgullosos de ella”.