Por primera vez dos mujeres dirigentes se enfrentarán por el campeonato de la Liga Premier de Sóftbol Femenino (LPSF) cuando las Valencianas de Juncos y las Prodigiosas de Sabana Grande se midan en la Crown Series 2026.

Galis Lozada, de un lado en la estratega de las Valencianas, y Normagelie Vázquez, del otro, está al frente de las Prodigiosas.

La final comenzará el jueves, a las 7:00 p.m., en el parque Felipe Díaz de Juncos.

Ambas estrategas comparten un vínculo especial con la histórica organización de las Jueyeras de Maunabo. Vázquez jugó y dirigió en ese exitoso programa, mientras Lozada fue una de sus jugadoras, consolidando una escuela que ahora vuelve a hacer historia desde los dugouts.

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Lozada anticipó una serie muy equilibrada y recordó que los tres enfrentamientos entre ambos equipos durante la temporada regular se decidieron por una sola carrera y se extendieron a entradas extras.

“Realmente visualizo una serie bastante cerrada. Ambos equipos cuentan con excelentes lanzadoras y entiendo que el pitcheo será determinante”, expresó la dirigente de Juncos.

Por su parte, Vázquez destacó que la fortaleza de Sabana Grande ha sido la unión del grupo y aseguró que las bajas por compromisos con la Selección no han cambiado la mentalidad de su equipo.

“Este grupo es una familia. Cada jugadora entiende perfectamente cuál es su responsabilidad y confiamos plenamente en el talento de todas”, afirmó.

Las Valencianas, que disputan su primera serie final desde 2022, buscarán el segundo campeonato en su historia y el primero desde 2008. Las Prodigiosas intentarán conquistar la primera corona de la franquicia, luego de finalizar como subcampeonas en 2023.

Todos los partidos de la serie, pautada al mejor de siete, serán transmitidos en vivo a través de YouTube.