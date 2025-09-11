La tenimesista boricua Adriana Díaz escribió este jueves una nueva página en su carrera al derrotar por primera vez en un torneo individual a una jugadora china, confirmó su padre y entrenador, Bladimir Díaz, a Primera Hora .

En el WTT Champions Macao 2025, en China, Díaz se impuso en cinco parciales a la número cinco del mundo, Yidi Wang, alcanzando una hazaña que había perseguido por, al menos, sus últimos tres años. Significó, además, la primera vez en seis enfrentamientos que Díaz supera a Wang.

Aunque Bladimir no está en su esquina en este torneo, no pudo ocultar la emoción tras la histórica victoria.

“La última vez que le ganamos a una china fue por equipo. En un evento individual, es la primera vez en la historia. Estamos hablando que cuando yo le puse la raqueta a Adriana a los cinco añitos, han pasado 20 años para que el día de hoy se haya podido dar”, compartió Díaz a este medio en una conversación vía telefónica.

“No es una mera victoria. Estamos hablando que aquí hay un río de lágrimas, un río de sacrificios y mucha entrega. Esta es nuestra vida”, agregó.

La utuadeña sacó el partido con marcadores de 7-11, 11-5, 4-11, 11-9 y 12-10. Así las cosas, aseguró un espacio en los cuartos de final.

Bladimir contó que la raqueta número uno boricua llegó al partido con la mentalidad de que era posible adelantar a la siguiente fase. Adriana, junto a su equipo de trabajo, reconocían que tras perder sets pasados por no más de cuatro puntos ante jugadoras chinas, existían grandes probabilidades de triunfo.

“Las últimas veces nosotros siempre estábamos jugando cerca, pero no habíamos podido ganar contra las mejores chinas en los últimos tres años. No significa que hemos terminado la competencia, pero estamos bien contentos”, expresó.

“No tengo palabras. Es una felicidad enorme. No sé ni cómo decirte. Después de tanto tiempo que estamos jugándole cerca, hoy lo conseguimos en un evento individual”.

El siguiente choque será el sábado a las 8:00 a.m., hora de la isla, ante la ganadora del duelo entre la china y número uno del globo, Sun Yingsha, y la rumana Bernadette Szocs, número 16 en el escalafón.

"Nosotros tenemos una rutina y la vamos a continuar… No vamos a cambiar nada", dijo sobre el próximo partido. En medio del torneo, la boricua mantiene su plan de entrenamiento físico, técnico y táctico, así como su programa de alimentación y descanso.

La llamada de Adriana

Bladimir relató a este medio que lo primero que hizo Adriana tras el partido fue llamarlo.

“Me dice, ‘papi, eres la primera persona que llamo. ¿Viste el juego?’. Y le dije, ‘claro que lo vi mi amor, cómo no lo voy a ver’. 'Papi, yo sabía que tenía que hacerlo’, me dijo y empezamos a hablar. Ella está bien contenta“, contó.

Como entrenador no le apena no poder haber estado en el escenario porque la prioridad del equipo es la tenimesista. La responsabilidad de acompañarla en la esquina recayó en Daniel González, quien también asume el rol de preparador físico asistente en este torneo.

“Daniel González estaba llorando. Él también se sacrifica mucho y trabaja durísimo. El equipo de trabajo tiene claro que aquí lo importante es Adriana, las metas personales de entrenadores, de preparadores no está en juego aquí”, manifestó.

Tan pronto la número 22 en el ranking mundial culmine su participación en Macao, viajará a Tokio, Japón, para unos 10 días de entrenamiento aproximadamente. Regresará a suelo chino, en esta ocasión a Beijing, para el China Smash, que se celebrará del 25 de este mes al 5 de octubre.