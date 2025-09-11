Adriana Díaz tumba a la quinta clasificada del mundo y avanza a los cuartos de final del WTT Champions Macao 2025
Se impuso en cinco parciales sobre la china Yidi Wang.
La puertorriqueña Adriana Díaz firmó este jueves una de sus victorias más resonantes en el WTT Champions Macao 2025, en China, al eliminar en los octavos de final a la china Yidi Wang, quinta clasificada en el ranking mundial.
La utuadeña se impuso en un duelo de cinco parciales, con marcadores de 7-11, 11-5, 4-11, 11-9 y 12-10, para asegurar su pase a la ronda de cuartos de final.
El triunfo tuvo un valor adicional debido a que es la primera vez en siete enfrentamientos que Díaz logra superar a Wang.
Ahora buscará seguir su rumbo ascendente en el torneo ya que se ha colocado a un paso de pasar a la fase semifinal del torneo.
Su próximo juego será el sábado a las 8:00 a.m., hora de la isla, ante la vencedora del duelo entre la china y número uno del globo, Sun Yingsha, y la rumana Bernadette Szocs, número 16 del escalafón.