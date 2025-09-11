La puertorriqueña Adriana Díaz firmó este jueves una de sus victorias más resonantes en el WTT Champions Macao 2025, en China, al eliminar en los octavos de final a la china Yidi Wang, quinta clasificada en el ranking mundial.

La utuadeña se impuso en un duelo de cinco parciales, con marcadores de 7-11, 11-5, 4-11, 11-9 y 12-10, para asegurar su pase a la ronda de cuartos de final.

El triunfo tuvo un valor adicional debido a que es la primera vez en siete enfrentamientos que Díaz logra superar a Wang.

Ahora buscará seguir su rumbo ascendente en el torneo ya que se ha colocado a un paso de pasar a la fase semifinal del torneo.

Su próximo juego será el sábado a las 8:00 a.m., hora de la isla, ante la vencedora del duelo entre la china y número uno del globo, Sun Yingsha, y la rumana Bernadette Szocs, número 16 del escalafón.