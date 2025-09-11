El Equipo Nacional Sub-18 abrió con triunfo la súper ronda del Mundial de dicha categoría este jueves, al superar con resultado 3-1 a la selección de Panamá en el Okinawa Cellular Stadium, en Japón.

Puerto Rico juega para 1-2 en la segunda fase, pero mantiene marca global de 4-2 en el torneo, programado para concluir este domingo.

“Los muchachos siguen tirando mucho strike”, Eddie González tras victoria sobre Panamá #LosNuestros pic.twitter.com/blLTLpx0Hs — Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) September 11, 2025

Los lanzadores boricuas volvieron a lucir desde la loma, con una destacada labor de Keniel Miranda, quien trabajó cinco entradas en blanco, con seis ponches y apenas un hit permitido para acreditarse la victoria. En relevo lanzaron Ethan de Jesús y Yadiel Reyes, quien se apuntó el salvamento.

PUBLICIDAD

“Los muchachos siguen tirando mucho strike. Keniel Miranda hizo un gran trabajo por segunda salida consecutiva, me quito el sombrero ante Keniel. Ha venido de menos a más; con lo que vi en Puerto Rico y lo que ha mostrado aquí, es otro pitcher”, resaltó el dirigente del equipo, Eddie González.

Keniel Miranda trabajó cinco entradas en blanco con seis ponches. ( Suministrada )

La ofensiva boricua tomó el control en la tercera entrada con un sencillo productor de Kail Peña que impulsó dos carreras. En el séptimo episodio añadieron la tercera rayita en las piernas de Peña, gracias a un lanzamiento salvaje.

Los panameños descontaron en la séptima entrada con sencillo de Juan Caballero, pero la amenaza terminó con un out forzado en la intermedia tras roletazo de William Cutshall.

El lanzador John González cargó con la derrota al permitir las primeras dos carreras de Puerto Rico, una de ellas inmerecida. En 4.1 entradas ponchó a ocho bateadores y toleró cuatro hits.

El próximo compromiso de Puerto Rico será este viernes a la 1:30 a.m. (hora de Puerto Rico) frente a la selección de Taiwán.