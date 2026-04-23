El reconocido historiador deportivo boricua Carlos Uriarte presentó este jueves en la Casa Olímpica su más reciente obra, Puerto Rico en los Juegos de los 100 Años, un libro que coincide con la conmemoración del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La primera edición de las justas regionales se celebró en Ciudad de México en 1926. Este año tendrán como sede a Santo Domingo, la capital de la República Dominicana.

La publicación, compuesta por 25 capítulos y 1,136 páginas, ofrece un recorrido sobre la participación puertorriqueña en los juegos más antiguo regionales de la historia.

PUBLICIDAD

Puerto Rico ha estado presente de manera ininterrumpida desde la segunda edición en 1930, celebrada en La Habana. Estuvo ausente en el 1926 debido a que no existía una estructura organizativa deportiva.

“Este es un trabajo necesario que no podía pasar por alto, porque los Juegos Centroamericanos y del Caribe son los juegos más antiguos”, expresó Uriarte, quien resaltó el libro se mira desde la historia de Puerto Rico.

La investigación de Uriarte aborda no solo el aspecto competitivo, sino también la organización del evento desde sus inicios.

“Le damos mucho énfasis a la gente que organizó, que preparó, a los comités organizadores, los patronos y la parte técnica de cada país. Son los gobiernos los que asumen la responsabilidad económica y construyen las facilidades, y eso ha sido así desde 1923 hasta hoy”, explicó.

La publicación también rinde homenaje a todos los atletas de las delegaciones boricuas. Uriarte contabilizó un total de 4,293 deportistas puertorriqueños participantes, de los cuales 2,097 conquistaron al menos una medalla, lo que representa el 48.84%.

“Es honrar a todo el mundo que representó a Puerto Rico, no solo con un nombre, sino con lo que hizo dentro de la competencia”, comentó Uriarte.

Además de incluir resultados, combates y estadísticas individuales en los deportes colectivos, el libro le dedica un espacio a jefes de misión, entrenadores, médicos y personal de apoyo de las delegaciones.

Por su parte, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario resaltó el valor de la obra. “Era importante y necesario el que todos nuestros atletas puedan verse identificados con lo que se vivió en esa época… otros ya han fallecido, pero que las familias y los nietos sigan disfrutando de esos momentos y puedan recordar las hazañas. Es un legado extraordinario para el deporte”, expresó.

“Mi agradecimiento eterno, porque hay mucho trabajo, empeño, y pasión puesta en esta obra”, añadió Rosario.

El proyecto fue financiado por Solidaridad Olímpica, por lo que significa que el libro esta disponible de forma gratuita en formato digital a través de la Editorial Deportiva Caín, del propio Uriarte. Aquellos interesados en obtenerlo en una memoria USB podrán obtenerlo por un costo de $20. Más adelante, estará disponible en formato físico a través de Amazon.