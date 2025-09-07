El municipio de Guayama arrancó el viernes las labores de reconstrucción del Complejo Deportivo Municipal con una inversión de $5 millones aproximadamente.

“Continuamos el proceso de reconstrucción y rehabilitación de nuestro pueblo. Hoy (viernes), me place colocar la primera piedra de este proyecto deportivo que tiene un impacto significativo en el desarrollo social y económico de Guayama así como de pueblos limítrofes. Las labores de reconstrucción se extenderán por varios meses y esperamos reencontrarnos para la inauguración oficial”, destacó el alcalde, O’brain Vázquez Molina, en declaraciones escritas.

“Pronto los guayameses disfrutarán de este espacio renovado para la realización de diferentes actividades”.

PUBLICIDAD

La inversión para el proyecto es de $4,879,295. Los fondos provienen de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) e incluyen mejoras al Parque Marcelino Blondet y la pista atlética Dr. Roberto Monroig.

Entre las labores a realizar se encuentran mejoras a la verja, a las gradas y el reemplazo de postes de iluminación, entre otros.

“Este proyecto es de suma importancia para nuestro pueblo, ya que una vez completado servirá de espacio para la realización de actividades deportivas, culturales y de entretenimiento para diversas poblaciones. Sin duda, la colocación de esta primera piedra da paso al inicio de las mejoras que harán del lugar uno más seguro y atractivo”, comentó Vázquez Molina.

“Cuando juramenté el pasado enero le dije al pueblo que este sería el año de la reconstrucción. La colocación de esta primera piedra es evidencia del compromiso de todos los que laboramos en la administración municipal de Guayama con lograr que las instalaciones municipales estén en óptimas condiciones y listas para el disfrute de todos”, expresó el ejecutivo municipal.