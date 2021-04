El destacado jinete boricua y tres veces ganador del premio Eclipse, Irad Ortiz, hizo este jueves las maletas lleno de optimismo para llegar a Kentucky, en donde este viernes y sábado se celebra en el hipódromo Churchill Downs el fin de semana más importante de la hípica de Estados Unidos.

“¡Estoy loco porque llegue el viernes y sábado!”, exclamó Ortiz, de 28 años. “Estoy como un nene chiquito. Esto es lo que me gusta hacer. Es lo que amo”.

Encabezado por la carrera más importante de Estados Unidos, el Kentucky Derby de $3 millones -a correrse el sábado-, el Churchill Downs tendrá este fin de semana toda la atención de la hípica estadounidense y mundial con dos programas de carreras que suman 27 pruebas, entre esos 16 clásicos, incluyendo cinco de Grado 1. El programa comienza el viernes y es encabezado por el clásico Kentucky Oaks, que es de $1.2 millones.

Ortiz es una de las estrellas de este evento junto a su hermano José Luis Ortiz, de 27 años.

Otro boricua que estará acompañando a los Ortiz es el miembro del Salón de la Fama -que alcanzó otros niveles en el 2020 con sus victorias en el Derby y el Breeders Cup Classic- el carolinense John Velázquez, quien, de hecho, tiene la monta de la favorecida en el Oaks y a un potro con oportunidadesde ganar en el Derby.

Irad tiene muchas razones para estar emocionado con este fin de semana del Derby, al que regresa luego de su ausencia en el 2020 por la pandemia del COVID-19 que limitó los viajes de jinetes entre hipódromos. Pero entre todas las razones están sus oportunidades de ganar.

Irad tiene 21 montas de un total de 27 carreras entre viernes y sábado. De las 21 conducciones, 14 son en pruebas de clásico, y llevará en estas a múltiples ejemplares con oportunidades de ganar.

“Nunca había tenido tantos caballos”, afirmó Ortiz sobre su booking en Kentucky. “Y tengo caballos con mucho chance. Vamos a ver. Las carreras hay que correrlas primero. Hay muchos caballos buenos en los programas. Gracias a Dios estoy ahí, que es lo importante”.

Al día de hoy, Ortiz lidera la hípica de Estados Unidos en victorias (150) y en dinero producido por sus montas ($8,278,079). Es el único jinete con al menos 100 victorias y $8 millones.

Uno de los caballos de Ortiz con buenas oportunidades es Known Agenda, quien es el tercer candidato (6-1) para ganar el Kentucky Derby detrás del favorecido Essencial Quality (2-1) y de Rock Your World (4-1). Ortiz llega junto a Known Agenda con una victoria en Florida Derby en marzo y con una mejoría en el rendimiento de sus últimas carreras. El caballo es entrenado por el miembro del Salón de la Fama, Todd Pletcher.

“Es un caballo que ha ido mejorando carrera tras carrera. Desde que le pusieron las gríngolas dio una leve mejoría. Esperamos que siga mejorando. Si es así, tenemos mucho chance”, dijo Ortiz sobre el hijo de Curling que ha ganado dos carreras en tres participaciones en el 2021.

También en el Derby para tresañeros en 1 1/4 de milla, Velázquez montará a Medina Spirit, a quien le dan oportunidades por 15-1. José Luis Ortiz montará a Dymanic One, quien está 20-1 en las apuestas.

Velázquez es el líder de victorias (3) en el Derby entre los 20 jinetes participantes y será el segundo con más montas (23) en la historia de 147 años de la carrera. Los Ortiz buscan su primera victoria en la ’Carrera por las Rosas’.

“Johnny V”, como le dicen a Velázquez, tiene la monta de la favorecida en el Oaks, que es la versión femenina del Kentucky Derby. Montará a la invicta Malathaat (5-2).

Irad tiene en el Oaks a la segunda candidata, Search Results (3-1). La entrenada por Chad Brown debutó este año y está invicta en tres participaciones, dos de esas con Irad en el lomo. Su última victoria fue con Irad en el clásico Gazellle, de nivel de competencia Grado 3. El Oaks es de Grado 1, el más alto.

“La última vez ganó fácil. Ahora ella se va a probar con estas potrancas del Oaks. La competencia con la que va a correr ahora no es nada parecida a la anterior. Ahora es que ella nos va a dejar saber qué puede dar”, dijo.

Otro de los caballos importantes que montará Irad es Colonel Liam en el clasico Turf Classic del sábado. El Turf Classic es de Grado 1 con premios de $1 millón. Colonel Liam es el favorecido 3-1. Irad lo ganó en enero, en el Pegasus Oaks (Grado 1) de Gulfstream Park (Miami), y nuevamente en marzo en el Muñiz Memorial (Grado 2) del Fairground (Nueva Orleans).

“Ahora va para el fuego en esta carrera del Turf Classic en Kentucky. Esa carrera está bien buena. Hay como cuatro o cinco caballos que tienen oportunidades”, dijo.

Roadster (9-2), Dumbar Road (5-2), Zoelle (2-1) son otros ejemplares con oportunidades que Ortiz montará entre el viernes y sábado en clásicos. Los 14 caballos de Irad en las pruebas clásicas tienen oportunidades 8-1.