Dijon, Francia. Finalizadas las competencias previas a los Juegos Olímpicos París 2024, el entrenador de Jasmine Camacho-Quinn dijo con toda la franqueza del mundo que su campeona defensora olímpica no llega a los Juegos como la favorita.

“Es una underdog (desfavorecida)”, dijo el entrenador irlandés de Camacho-Quinn, John Coghlan.

“París 2024 llega con un campo de competidoras totalmente distinto al de 2021 (las Olimpiadas de Tokio). Creo que es una underdog. Ganar la pasada Olimpiada no te da ningún derecho. No es la favorecida, de hecho. El oro olímpico no da derecho a nada. De hecho, ella fue medallista de bronce en el Mundial 2022 y de plata en el Mundial 2023″, abundó Coghlan.

“Ella va estar en la ecuación y tiene que ir con una mentalidad de underdog, lo que es bueno”.

Camacho-Quinn inicia el 7 de agosto su defensa del oro que ganó en Tokio 2020 (los Juegos se atrasaron un año por la pandemia) en los 100 metros con vallas. Debe pasar dos rondas antes de llegar a defender el oro en la final de los Juegos.

Estadísticamente hablando, Camacho-Quinn no es la favorita, ciertamente. Tiene la décima mejor marca del año con un 12.39 segundos. El mejor tiempo del año es un 12.25 segundos por la estadounidense Masai Russell, una corredora que no estuvo en Tokio 2020.

Como dice Coghlan, París 2024 es un campo de competidoras en los 100 metros con vallas. Además de Russell, Estados Unidos también tiene otra corredora que no estuvo en Tokio 2020. Esa es Grace Stark, quien tiene la tercera mejor marca del año con 12.31. Jamaica también tiene corredoras nuevas, como Ackera Nugent, quien tiene el segundo registro del año con 12.28 segundos.

Siguen en la ecuación en París 2024 competidoras como la plusmarquista y campeona mundial, la nigeriana Tobi Amusan, y la holandesa Nadine Visser, quien este año ha corrido para 12.37.

Un total de 48 competidoras tratarán de estar entre las ocho finalistas de París 2024 el 10 de julio.

Al respecto, sobre correr como una desfavorecida, Camacho-Quinn dijo que es todavía la campeona olímpica, que le queda mucho en el tanque, pero sí afirmó que cuatro años corridos de calendario desde el 2020, incluidos dos años olímpicos en el 2021 y este 2024, cambiarán el panorama de la prueba.

“Soy todavía la campeona olímpica. Siento presión de lograr lo mismo. También he hecho una pausa para darme cuenta de que esta es mi tercera Olimpiada. Y me queda mucho en el tanque. Pero cuatro años corridos de competencia hacen que uno trate de unir las piezas y ganar otra medalla de oro. Para eso estoy trabajando. Hacia eso estoy apuntando. Así que vamos al bloque de salida y veremos a ver qué pasa”, dijo.

Camacho-Quinn ha hecho 12.39 segundos este año como marca personal para la temporada. Ha estado corriendo consistente dentro de los 12.40 segundos. Sí es verdad que no tiene las mejores marcas del año, pero también es cierto que ha ganado ocho de 10 pruebas de 100 metros con vallas que ha hecho en la temporada, incluidas algunas en que ha vencido a las vallistas con los mejores tiempos.