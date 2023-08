What a finish in the women's 100mH final!#WorldAthleticsChamps



12.43🇯🇲Danielle Williams - SB

12.44🇵🇷Jasmine Camacho-Quinn

12.46🇺🇸Keni Harrison

12.52🇧🇸Devynne Charlton

12.61🇯🇲Ackera Nugent

12.62🇳🇬Tobi Amusan

12.70🇨🇭Ditaji Kambundji

12.78🇺🇸Nia Al pic.twitter.com/fam1E6KfZ8