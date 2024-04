Jasmine Camacho Quinn está inscrita para su segunda carrera de la Liga Diamante este sábado en China y dijo que busca en la semana formas de enfocarse en la etapa de salida de la carrera para evitar lo ocurrido el sábado pasado.

Camacho Quinn tuvo el sábado pasado la peor reacción de salida entre las nueve corredoras que participaron en la primera carrera de 100 metros con vallas de la temporada 2024 de la Liga Diamante. Como resultado, llegó quinta a la primera de 10 vallas y estuvo tercera a mitad de carrera antes de rematar en las dos vallas finales para ganar con tiempo de 12:45 segundos la carrera celebrada en China.

En expresiones con la Liga Diamante, la vallista de 26 años dijo que esta semana trabajará en la preparación mental y técnica de la etapa de salida de la carrera.

“Regresaremos a la planificación y trabajaremos en la salida. Me puse demasiada presión (el sábado). Tengo que trabajar en métodos para relajarme y enfocarme en lo que tengo que hacer”, dijo a la Liga Diamante.

Camacho Quinn está en el 2024 en modo de defender el campeonato olímpico que conquistó en la edición Tokio 2020 en el verano del 2021, en donde también estableció una marca olímpica con el tiempo de 12:26 segundos, que al día de hoy es el tercero más rápido en la historia de la prueba.

Su coach, John Coghlan, dijo a este diario que Camacho Quinn necesita todo el apoyo emocional posible de parte del público puertorriqueño para motivarse a hacer historia nuevamente. Coghlan mencionó ese pedido cuando señaló a las áreas en que su atleta necesita mejorar en una temporada de 100 metros con vallas que luce altamente competitiva.

“Ayudaría que Puerto Rico la siga al 100 ciento en los próximos meses porque ese apoyo hace la diferencia y le dará una motivación extra para hacer historia. El nivel de competencia es el más alto que he visto y cualquier ayuda, por pequeña de sea, hace la diferencia”, dijo.

Camacho Quinn compite el sábado nuevamente ante el grupo de atletas que venció el sábado y que representa lo mejor de la prueba desde la temporada 2019. Ahí estará la plusmarquista mundial, campeona de la Liga Diamante 2023 y del Mundial 2022, la nigeriana Tobi Amusan. También estará la bahameña Devynne Charlton, quien este año hizo la marca mundial de 60 metros con vallas y ganó el Mundial Bajo Techo 2024, que ajusta la prueba a 60 metros. Charlton iba primera el sábado en la octava valla antes de que Camacho Quinn le pasara en el obstáculo final.

La vigente campeona mundial, la jamaiquina Danielle Williams, también está entre las participantes este sábado, así como la medallista de bronce en Tokio 2020, la jamaiquina Megan Trapper, entre otras. No aparece en la lista de inscripción la vallista con la mejor marca del año, la estadounidense Nia Ali.

En París 2024, las carreras preliminares de 100 metros con vallas están en calendario para el 7 de agosto. Faltan aún tres meses de competencia y preparación antes del momento de la verdad.

La vallista dijo a la Liga Diamante que, en este etapa del año, se siente más o menos cercano a su formación de hace tres años con Tokio 2020 y enfatizó en que necesita hacer ajustes junto a su coach porque París 2024 en comparación con Tokio 2020 tendrá un estadio lleno de público.

“No ha sido fácil. Hay estrés todos los días y tengo que bregar con eso. Esta Olimpiada será mas loca que la de hace tres años. Sé lo que quiero y no me detendré para lograrlo. Este estadio (Xiamen, China) es bastante grande. Cuando salí a la pista y vi a todo el mundo y me bajó la ansiedad un poco porque no se sintió tan lleno. Y había gente para apoyar a la puertorriqueña, lo que me hace feliz”, dijo.