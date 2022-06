Ponce. Javier Culson hará todo lo que esté a su alcance para complacer a una cliente especial: la campeona mundial de boxeo Amanda “The Real” Deal” Serrano.

Serrano contrató los servicios de Culson como agente de bienes raíces dado que está interesada en adquirir una propiedad en Puerto Rico. El exatleta olímpico sostuvo que está en el proceso de identificar algunas que se podrían ajustar a las necesidades y requisitos que ella busca.

“Uno de mis clientes me refirió para que tratara de conseguirle (a Serrano) una propiedad. Me contactó su agente y me comprometí en conseguirle la propiedad ideal según unas cualidades. Queremos hacerle el sueño realidad para que venga a vivir a tiempo completo en Puerto Rico”, explico Culson.

Serrano lleva años tratando de comprar una residencia en la isla. Aunque en el pasado inició los trámites, nunca le dio luz verde. Culson ahora espera servir de enlace para que finalmente puede lograrlo.

“Es un honor y una gran responsabilidad. Son puertas que se abren y mi meta es cumplir el sueño, sus expectativas”, concluyó.

El pasado abril Serrano protagonizó una histórica velada de boxeo femenino junto con la islandesa Katie Taylor en el Madison Square Garden en Nueva York. Ambas púgiles recibieron un mínimo d $1 millón por el combate y se espera que esa cantidad aumente.