En una batalla entre dos destacados jinetes boricua, ambos en yeguas importadas del mismo establo, el veterano Javier Santiago y Eqho se llevaron la mejor parte ante la favorecida Secret Rose y Juan Carlos Díaz en el clásico Día de la Raza, que se corrió el domingo en el hipódromo Camarero, de Canóvanas.

Eqho y Secret Rose son del Sonata Stable, el líder de Camarero.

Entrenada por Edwin Díaz, hijo, Eqho perdió sus dos presentaciones previas ante Secret Rose este año. En ambas ocasiones, Eqho llegó tercera ante Secret Rose, que es entrenada por José Dan Vélez, quien el domingo alcanzó las 1,000 victorias en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Pero en el clásico Día de la Raza a 1 1/16 de milla sobre la pista mojada de Camarero, Eqho se llevó la mejor parte luego de una movida hacia afuera de Santiago antes de entrar a la recta final, a la que entró Secret Rose con un cuerpo de ventaja.

“Ese punto lo que busco es que ella se sienta cómoda corriendo. Ella está teniendo el deseo, pero estaba pendiente a Secret Rose cada vez que se le acercaba. Sé que tenía la yegua y lo que busca era ese espacio para que diera todo lo que tuviera", dijo Santiago en la transmisión de las carreras en directo por televisión.

Santiago agradeció a Díaz, hijo por tener a la yegua en buenas condiciones y a Marc Tacher, de Sonata, por la oportunidad de montarla. Santiago fue el quinto jinete de Eqho este año.

Antes de hacer la movida que le dio la victoria sobre Secret Rose en los últimos 200 metros, Eqho iba por dentro de Secret Rose desde que partió. Le puso presión a la favorecida pegada a la valla hasta los 500 metros finales y consiguió su segunda victoria del año junto a los dos terceros lugares y un segundo puesto ante Lucky Stride.

“Me tenía un poco frustrado porque sé la calidad que esta yegua tiene. De verdad que a veces me corría un montón y otras veces no lo hacía como esperaba. Pero para ésta trabajamos bien fuerte y no dejamos espacio para nada, y ella lo dio en la pista", dijo Díaz, hijo, quien logró su primera victoria clásica en el año acortado por la pandemia.

También corrieron en el evento, Lake Girl, que llegó tercera, y Pure Lemon.