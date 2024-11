Nueva York. Jon Jones envió a Stipe Miocic al retiro con una impresionante patada hacia atrás a las costillas, y se valió de una serie de golpes en la cabeza en el tercer asalto para retener el campeonato de peso pesado de la UFC bajo la mirada del presidente electo Donald Trump.

El combate de Jones, concluido el domingo por la madrugada, fue el evento principal de la función UFC 309 en el Madison Square Garden, de Nueva York.

Jones posó y jugó con la multitud en la cima del octágono frente a Donald Trump. Acompañaron al futuro mandatario Elon Musk, elegido por Trump para liderar un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, y Robert Kennedy Jr., seleccionado como secretario de Salud y Servicios Humanos en su próxima administración.

PUBLICIDAD

Trump generó una ovación estruendosa cuando apareció frente a 20,200 fanáticos justo antes del inicio de la función, transmitida en la modalidad de pago por ver. El triunfador de las elecciones de la semana anterior pareció disfrutar del entusiasmo de los gladiadores que a lo largo de la noche le dieron reconocimientos, incluido Jones.

“Quiero dar un gran, gran agradecimiento al presidente Donald Trump por estar aquí esta noche”, dijo Jones ante una ovación ensordecedora que se transformó en un cántico de “¡USA, USA!”.

“Estoy orgulloso de ser un gran campeón estadounidense”, añadió Jones.

Jon Jones gave President Trump his belt.



AMERICA IS BACK! pic.twitter.com/flfEsb005k — George (@BehizyTweets) November 17, 2024

Ampliamente considerado el mejor luchador de artes marciales mixtas en el mundo, Jones (28-1-0; 1 NC) tomó la iniciativa desde el comienzo y asestó una serie de golpes en la cabeza de Miocic en el primer asalto. Jones demostró que aún conserva mucha capacidad.

El peso pesado británico Tom Aspinall se perfila como el próximo desafiante para Jones. Aspinall ganó una pelea por el título interino de los pesados en noviembre anterior en el Garden. Dana White, director general de UFC, había prometido que Aspinall, quien charló con el quarterback de los Cardinals de Arizona Kyler Murray, desafiaría al ganador del evento principal, en una pelea de unificación.

“En cuanto a mi futuro en el octágono, he decidido que tal vez no me retire”, dijo Jones. “Sé que tenemos opciones”.

Miocic (20-5) falló en su intento de ganar la corona de peso pesado por tercera vez y anunció inmediatamente su retiro.

“Ya terminé”, dijo Miocic. “Cuelgo los guantes”.

PUBLICIDAD

Su última pelea tuvo como espectador al próximo presidente de Estados Unidos.

En una pelea de peso ligero Charles Oliveira venció a Michael Chandler por decisión unánime. Fue una revancha de su combate de mayo de 2021 cuando Oliveira superó a Chandler para ganar el título de los ligeros.

Oliveira fortaleció sus argumentos para librar otra contienda por el título.

El quinto asalto fue de lo mejor. Chandler derribó a Oliveira dos veces de espaldas.

Chandler, de 38 años, entró en la jaula por primera vez en dos años, en gran parte porque esperaba una pelea que nunca se materializó con Conor McGregor.

“Nos hemos estado preguntando dónde has estado, Conor”, gritó Chandler en la jaula. “Vuelve y vence si puedes”.

McGregor ha sido demandado por una mujer que lo acusó de agredirla sexualmente en un hotel de Dublín en 2018.