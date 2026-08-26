El velocista boricua José Figueroa volverá el jueves a la pista de la Liga Diamante cuando compita en la prueba de los 200 metros de la parada de Zúrich, Suiza.

Será la tercera carrera de Figueroa, de 21 años, en la prestigiosa serie y la segunda de manera consecutiva. El mayagüezano y campeón centroamericano en Santo Domingo 2026 viene de finalizar cuarto el pasado viernes en Lausana, al cronometrar 20.16 segundos.

Aunque Figueroa es el primer puertorriqueño en romper la barrera de los 20 segundos en esta distancia, no ha podido bajar de dicho tiempo en sus primeras dos participaciones en la Liga Diamante. No obstante, los 20.16 segundos representa una mejoría respecto a su primera carrera, disputada en julio, cuando cronometró 20.34 segundos.

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Figueroa enfrentará en Zúrich al cubano Reynier Mena, al canadiense Andre De Grasse, al jamaicano Bryan Levell, al zimbabuense Makanakaishe Charamba, al sudafricano Sinesipho Dlamini, al estadounidense Kenneth Bednarek y al suizo Timothé Mumenthaler.

De los ocho corredores inscritos, Bednarek llega con el mejor tiempo en la Liga Diamante esta temporada, al cruzar la meta en 19.69 segundos en Rabat, donde ganó. El estadounidense también finalizó en el primer lugar en la parada celebrada en Estocolmo.

El campeón de la prueba de Lausana, el botsuanés Letsile Tebogo, no competirá en Zúrich.