Dijón, Francia. Los boxeadores Juanma López, hijo, y Ashleyann Lozada llegaron al campamento de la delegación en esta ciudad luego de probarse en una concentración celebrada en Francia con los peleadores clasificados de sus respectivas divisiones.

Y no dan mucha prenda porque sus divisiones son altamente competitivas, pero sus expresiones dicen que llegarán a los Juegos Olímpicos de París 2024 con posibilidades de subir al podio.

López, hijo, de la división de 51 kilogramos, llegó aquí desde Nancy, Francia, y fogueó con los otros clasificados de la división en que compiten 17 peleadores.

Y dijo que se sintió al nivel. López, hijo, tiene 18 años.

“Fue brutal. Pudimos foguear con los clasificados, con los que vamos a competir allá. Y medimos la fuerza, quiénes son los más fuertes, los más llevaderos. Vimos el trabajo que podemos hacer y estamos estudiando a todos los rivales para tener el mejor rendimiento. Fue un gran campamento. Estamos al nivel. Vi que estamos al nivel de ellos y vamos con actitud de ganar”, dijo López, hijo, quien clasificó a París 2024 por un Preolímpico en Europa.

El hijo del excampeón mundial ganó tres combates para obtener el pase a la cita olímpica. En París 2024, los medallistas de la división de 51 kilogramos pueden asegurar una medalla de tres o dos combates, todo dependiendo del sorteo, que se celebrará el 25 de julio.

Los 51 kilogramos de París 2024 comienzan el 28 de julio.

Ashleyann Lozada entrenando en un centro deportivo en la ciudad de Dijon, Francia. ( Xavier Araújo )

Mientras, Lozada combate en la división de 57 kilogramos y estuvo en una concentración en Vitele, Francia. Allí también estuvieron boxeadoras clasificadas a París 2024. Los 57 kilogramos en los Juegos se componen de 23 peleadoras.

Lozada, quien cumplió años el viernes, dijo que sacó a pasear su boxeo en la concentración.

“Estaba super concentrado porque fue con las olímpicas. Fue un estudio, con lo que ellas vienen y con lo que voy yo también. Vimos cuanta fuerza tiene aquella, con cuánta técnica viene la otra, con cuánto trabajo llegan aquí. Y me fue super bien. Los guanteos fueron muy competitivos, pero sobre todo pude sacar mi boxeo a pasear, que es lo que me hace como boxeadora. Me fue super bien en los combates. Hubo algunas cosas que tuve que arreglar. Pero estoy más que lista para subir al ring y luego al podio”, dijo Lozada.

Lozada clasificó a París 2024 como campeona de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los que dominó con su lindo boxeo. En París, Lozada podría comenzar a pelear por los octavos de final, todo dependiendo del sorteo, que también se celebrará el 25 de julio.

Asleyann Lozada tomando agua tras su entrenamiento en la ciudad de Dijon, Francia. ( Xavier Araújo )

“A juzgar por la concentración es una división bien competitiva. Allí todo el mundo se dio. Nadie se dio más que otra. Pero pienso que las posibilidades están al 100 para mí porque vi que estoy en ventaja técnica”, agregó Lozada.

Los 57 kilogramos en París 2024 inician el 28 de julio.