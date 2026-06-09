La capitana de la Selección Nacional de Sóftbol femenino, Karla Claudio, compartirá su experiencia y conocimientos con la nueva generación durante el Summer Softball Clinics, que se celebrarán del 22 al 24 de junio en el JUMP Sports Development Center.

Niños y niñas de entre 9 y 13 años tendrán la oportunidad de entrenar junto a la destacada jugadora boricua y apoderada de las Bravas de Cidra en la Liga Premier de Sóftbol Femenino.

De acuerdo a una publicación en las redes sociales de JUMP Sports Development Center y de Claudio, durante las tres jornadas, los participantes trabajarán aspectos fundamentales del deporte como el bateo, el fildeo, la defensa, la coordinación y distintas situaciones de juego.

La inscripción tendrá un costo de $50 por día o $135 por los tres días -más impuestos-. El registro es a través de www.jump-pr.com.

La llegada de Claudio amplió la oferta de clínicas deportivas de verano de JUMP Sports Development Center, que previamente contó con José Juan Barea, Pamela Rosado, Carla Cortijo y Tayra Meléndez para adiestrar sobre baloncesto. Asimismo, el centro también celebra clínicas de voleibol junto a Aury Cruz.