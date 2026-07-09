Londres. Karolina Muchova puso fin el jueves a la racha de Coco Gauff en Wimbledon con un desempate en el tercer set cargado de dramatismo para alcanzar la final.

Muchova ganó 6-2, 1 -6, 7-6 (10) para convertirse en la cuarta checa en los últimos seis años en alcanzar el partido por el título del Grand Slam sobre césped.

Gauff desperdició un punto de partido en el desempate cuando dejó una derecha atacable en la red tras un potente primer saque.

Muchova luego produjo un globo ganador para preparar su primer punto de partido, que perdió cuando resbaló sobre el césped y el golpe de Gauff pasó a su lado.

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Pero Muchova rápidamente preparó otro punto de partido y conectó un golpe a la esquina. Gauff llegó a la pelota, pero su respuesta de derecha cayó en la red y Muchova se cubrió las manos con incredulidad.

Será la segunda final de Grand Slam para la novena del ranking, después de perder ante Iga Swiatek en el partido por el título del Abierto de Francia de 2023.

Muchova podría enfrentarse a otra jugadora checa en la final del sábado, ya que su compatriota Linda Noskova se medirá a la ucraniana Marta Kostyuk en la otra semifinal, que se llevará a cabo a continuación en la Cancha Central.

Las otras checas que llegaron recientemente a la final de Wimbledon fueron: Karolina Pliskova (subcampeona en 2021); Marketa Vondrousova (campeona en 2023); y Barbora Krejcikova (campeona en 2024).

Aún así fue el torneo de Wimbledon más exitoso para Gauff. La estadounidense séptima del ranking solo había llegado hasta la cuarta ronda en tres ocasiones, incluida su irrupción cuando tenía 15 años en 2019.

Las semifinales masculinas del viernes presentan al número uno del mundo y campeón defensor Jannik Sinner contra el siete veces ganador de Wimbledon Novak Djokovic, y al campeón del Abierto de Francia Alexander Zverev contra el invitado británico Arthur Fery.

Fue otro día caluroso en Londres, con la temperatura disparándose hasta los 33 grados Celsius, lo que llevó a los espectadores a abanicarse en las gradas en un intento por mantenerse frescos.

Muchova pareció tener dificultades físicas a medida que avanzaba el partido, inclinándose por agotamiento después de un largo peloteo y sujetándose el abdomen con aparente dolor durante el último juego.