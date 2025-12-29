La tenimesista puertorriqueña Melanie Díaz celebró este domingo en Puerto Rico su unión matrimonial con el también jugador profesional Tomas Polansky, de la República Checa.

Díaz reveló este lunes en sus redes sociales emotivas imágenes junto su ahora esposo. “La boda de mis sueños con la persona de mis sueños”, escribió Melanie, de 29 años, en la publicación.

Un día antes del matrimonio, Melanie compartió una cena especial de despedida de soltera con sus hermanas y amigas más cercanas.

El pasado mayo, la boricua sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso en Maui, Hawái.

La atleta representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y consiguió medallas en múltiples ediciones de los Juegos Panamericanos y Centroamericanos, está fungiendo como parring partner de su hermana Adriana Díaz.

Por su parte, Polansky, de 27 años, fue campeón europeo de la categoría Sub-21.