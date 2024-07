París, Francia. Alondra Rivera tira este jueves en la madrugada en el primero de al menos dos días de competencia de tiro con arco y dijo comenzará con la mentalidad de disfrutar el momento y hacer el mejor esfuerzo para su satisfacción personal y nacional.

Rivera tira este jueves en las rondas de clasificación. Será la primera boricua en tiro con arco que vea acción en unas Olimpiadas desde los Juegos Olímpicos Atlanta 1996, cuando la atleta de 23 no había nacido.

Es una de 64 atletas que competirán en la ronda de clasificación con el fin de posicionarse entre los puesto 1 al 64 que determinarán los cruces de las rondas de eliminación, que inician el martes.

Alondra Rivera realizó prácticas en el área de juego del jueves este miércoles. ( Xavier Araújo )

“A la verdad que mi mentalidad es disfrutar el momento y dar mi mayor esfuerzo. No solamente voy a tirar por mí, voy representando a Puerto Rico, esa Isla en donde nací y en donde crecimos. Voy a darlo todo y como disponga el Señor dentro de todo”, dijo la bayamonesa.

En la ronda de clasificación cada atleta tira a 70 metros de distancia un total de 72 flechas en dos rondas divididas en 36 flechas por serie.

Rivera tiene una marca personal en ronda de clasificación en 72 flechas de 618 puntos. Aspirará a esa puntuación o a superarla. Muchas de las 64 competidoras le superan en marca personal.

La boricua, que clasificó por mérito propio, es la única caribeña entre las 64 competidoras, aunque hay inscritas tres mexicanas, cuyo país norteño es considerado deportivamente hablando de El Caribe.

Rivera también es una de ocho de países del continente americano, que es liderado por México y Estados Unidos con tres atletas inscritas cada uno. En México está Alejandra Valencia, que es la tercera clasificada del mundo y una tiradora de 668 puntos en 72 flechas a 70 metros. Con Estados Unidos compite Casey Kaufhold, quien es la primera clasificada del mundo y una tiradora de 675 puntos en 72 flechas.

El tiro con arco individual femenino es dominado por Corea del Sur, que es poseedor de la marca mundial de 72 flechas con 692 puntos, así como el Olímpico con 680.

El segundo día de competencia es el viernes. Ese día, el formato de competencia será en el sistema de cruces 1 vs. 64, 2 vs. 63, 3 vs. 62, hasta llegar a 32 cruces. Esa ronda es de eliminación sencilla.