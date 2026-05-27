La Liga Premier de Sóftbol Femenino (LPSF), antes conocida como la Liga Superior de Sóftbol Femenino, comenzará la temporada el viernes con el juego inaugural entre las subcampeonas Leonas de Ponce y las campeonas Bravas de Cidra en el parque Luis “Papa” Rivera.

El único desafío de la jornada comenzará a las 7:00 p.m.

Además de las Bravas y Leonas, la liga contará La temporada contará con las Grises de Humacao, Valencianas de Juncos, Caribeñas de Salinas, Prodigiosas de Sabana Grande y Costaneras de Guánica.

“Pudiéramos decir que es una continuación de lo que era la Liga Superior. Lo que pasa es que hubo una separación administrativa. Hubo una propuesta por parte de la federación para los apoderados y se llegó a este entendido, y para que se reflejara el cambio se le dio esta identidad nueva”, expresó el director general de la LPSF, Jeanc Rodríguez.

PUBLICIDAD

“El único cambio realmente es que los apoderados administran la Liga, porque en todo lo demás es una liga avalada por la federación, le siguen respondiendo a la federación. Las jugadoras tienen que cumplir con la federación para las competencias internacionales”, agregó.

La acción de la nueva campaña continuará el sábado cuando Humacao visite a Sabana Grande y Juncos juegue en Salinas, desde las 4:00 p.m.

Mientras, el domingo, Sabana Grande estará en Ponce a las 3:00 p.m., Guánica visitará a Juncos y Salinas viajará a Humacao en partidos programados para las 4:00 p.m.

Novedades

Entre las principales novedades para este año figura la implementación del “manager challenge”, mecanismo de revisión en video que permitirá a los dirigentes solicitar evaluación de jugadas específicas durante los partidos.

Asimismo, cada conjunto podrá utilizar hasta tres jugadoras refuerzos durante la campaña. Los conjuntos también tendrán la opción de sustituir hasta tres jugadoras de la Selección Nacional mientras estas participen en compromisos internacionales.

“Para este año se aumentó la cantidad de refuerzos. En el pasado, la liga tenía dos refuerzos para los equipos que no habían clasificado a postemporada y uno para los primeros cuatro. Ahora se aprobaron tres refuerzos para todo el mundo. Es básicamente la misma medida que tiene el voleibol y la medida que tiene el baloncesto. Entonces, todo el mundo tiene derecho a tres refuerzos y eso va a darle un impulso mayor a la liga”, comentó Rodríguez.

“Adicional a eso, en julio, cuando las jugadoras de la selección partan, los equipos tendrán el beneficio de sustituir las jugadoras de la selección con jugadoras refuerzos. En un momento dado, pudieras tener un equipo como Cidra con seis jugadoras refuerzos”, explicó.

PUBLICIDAD

Otra de las novedades será que todos los partidos del torneo serán transmitidos por YouTube, permitiendo a los fanáticos seguir la acción desde cualquier parte.

“Estamos comprometidos en brindarle información actualizada a los fanáticos a través de nuestras redes sociales. Por eso para mí ha sido importante asegurarme de que todos los juegos puedan ser vistos vía streaming, se puedan seguir ‘play-by-play’ a través de iScore y mantener actualizadas nuestras cuentas de Facebook e Instagram”, dijo Rodríguez.

“Próximamente esperamos anunciar nuestra cuenta de X y la página web”, añadió.

Formato

Cada equipo disputará 18 partidos en formato todos contra todos durante la fase regular.

La postemporada tendrá semifinales al mejor de cinco partidos bajo el nombre “Road to Glory”, mientras la serie final será disputada en formato 7-4 y llevará el nombre “Crown Series”.

“Este año, entre las cosas que hemos traído y cambiado, es que la semifinal va a ser de 5-3. Anteriormente era de 3-2. Y ahora la final, como todas las demás ligas, será de 7-4”, detalló.