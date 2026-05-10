La doble medallista olímpica boricua Jasmine Camacho-Quinn anunció este domingo, Día de las Madres, que espera su primer bebé.

La vallista compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram con una emotiva sesión de fotos acompañada de un mensaje.

“Una gran sorpresa, pero la mayor bendición. ¡Feliz Día de las Madres a todas!”, escribió Camacho-Quinn en su publicación.

El anuncio surgió mientras la boricua, de 29 años, permanece alejada de las pistas desde abril de 2025, cuando participó en el Grand Slam Track Kingston, en Jamaica. Desde entonces, ha estado recuperándose de una lesión en el pie que afectó gran parte de su pasada temporada.

Previo a la noticia, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, había expresado su interés en contar con Camacho-Quinn para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La justa regional se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en la capital de la República Dominicana.