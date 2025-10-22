Nueva York. La NFL no considera retirar a Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, declaró el miércoles el comisionado Roger Goodell.

Al concluir la reunión anual de propietarios de equipos en otoño, Goodell afirmó que la liga está acostumbrada a recibir críticas por sus opciones de entretenimiento, dada la magnitud de su base de aficionados. El anuncio, realizado en septiembre, generó atención mundial, incluyendo un aumento en las reproducciones de la música de Bad Bunny.

“Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo”, declaró Goodell. “Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento clave para el entretenimiento. Está cuidadosamente pensado”.

El artista puertorriqueño se ha expresado abiertamente en contra del presidente estadounidense Donald Trump y sus políticas. Decidió realizar una residencia de 31 días en Puerto Rico, evitando escalas en Estados Unidos como forma de protesta.

Trump, en una cadena de noticias conservadora, calificó la decisión de la NFL de loca y ridícula.

Los San Francisco 49ers serán anfitriones del Super Bowl el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.