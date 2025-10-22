La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) ha anunciado que desde las 10:00 a.m. de hoy, miércoles, comienza la venta de boletos para la primera ventana clasificatoria de la Selección Nacional masculino rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, que se celebrará en Doha, Catar. Los fanáticos podrán adquirir sus boletos a través de PRTicket.com.

Aunque originalmente estaba previsto que cada equipo jugara un partido como local, la FBPUR confirmó que ambos encuentros se jugarán en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan los días viernes, 28 de noviembre y lunes, 1 de diciembre de 2025.

PUBLICIDAD

Esta primera ventana marca el inicio del proceso clasificatorio para las Américas, donde 16 países competirán por siete plazas al Mundial FIBA 2027. Los equipos se enfrentarán en seis ventanas que se extenderán hasta febrero de 2027, en un formato de ida y vuelta que garantiza acción en cada etapa del camino hacia Catar.

Camino al Mundial FIBA 2027

La ruta clasificatoria de las Américas se compone de seis ventanas oficiales: noviembre 2025, febrero 2026, julio 2026, agosto 2026, noviembre 2026 y febrero 2027. En esta primera etapa, los equipos se dividen en cuatro grupos de cuatro y los tres mejores de cada grupo avanzarán a la segunda ronda, donde se definirán los siete boletos directos al Mundial.

Los países que participarán figuran Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Cuba, Panamá, Uruguay, Nicaragua, Estados Unidos, México, República Dominicana, Jamaica, Canadá, Bahamas y Puerto Rico.