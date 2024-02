Toa Baja. La “Ruta del Encanto” continúa cautivando a los corredores.

Para la cuarta edición con distancias de cinco y 10 kilómetros por la costa de Toa Baja, los organizadores establecieron como tope los 1,200 atletas inscritos. Para el evento del domingo 25 de febrero, dicha cifra fue alcanzada.

“Toa Baja es la capital del turismo deportivo. Queremos convertir a Toa Baja en la meca del turismo deportivo. Tenemos el deseo y la gente que desea parte de este tipo de actividad”, dijo Betito Márquez, alcalde de Toa Baja, quien confirmó que participará en la distancia de los 10 kilómetros.

“Lo que queremos promover es que la salud es una oportunidad de mayor vida. Mientras más caminates, menos pastillas”, agregó.

José Laboy, director técnico de “La Ruta del Encanto”, sostuvo que la carrera obtuvo la certificación de medición otorgada por “World Athletics”. Eso garantiza la precisión en las distancias para el beneficio de los fondistas.

“La salida será desde el balneario (Punta Salinas) hacia Palo Seco donde los atletas viran para regresar hacia el balneario”, explicó Laboy.

Las entregas de los paquetes que contienen la camisa oficial y el número del participante se llevarán a cabo los días 23 y 24 de febrero en la Pista Atlética Marie Lande Mathieu en Levittown en las horas de 1:00 a 6:00 p.m. y de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., respectivmente.

“Era un reto retomar esta ruta, pero para esta edición estamos ‘sold out’. Lamentamos que muchas personsa no se hayan podido inscribir a tiempo, pero haremos las gestiones para que haya espacios para todos. Como son dos eventos en uno, la logística se complica”, explicó Gilberto Ramos, promotor y productor.

“Hemos triplicado las participaciones en estos cuatro años. También hemos visto los comportamientos en otras carreras y qué bueno porque eso significa mejor salud”, insistió.

El día de la “Ruta del Encanto”, un tramo de la carretera PR-165 será cerrada a las 5:00 a.m. El disparo de salida para los 10K ocurrirá a las 6:30 a.m. y, para los 5K, a las 6:50 a.m.

El Balneario Punta Salinas será el escenario de una Fiesta Llanera desde las 7:00 a.m. y la premiación a las 8:00 a.m. Los premios de las diversas categorías en ambas ramas de 16 años adelante, toabajeños y sillas de ruedas sobrepasan los $9,000.