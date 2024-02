Arecibo. Los dos equipos nacionales de surfing están nombrados, listos y mentalizados en su participación en el Mundial de Tabla Corta de la International Surfing Association (ISA) que inicia este viernes en La Marginal de Arecibo y que sirve como último evento clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos París 2024.

Son seis atletas, tres por rama, y representan lo mejor que tiene Puerto Rico en este momento para batallarse contra el mundo, incluidas las potencias de Australia, Estados Unidos y Brasil, entre otros que vienen aquí por más gloria, mientras otros vienen inspirados en conseguir una o algunas de la docena de plazas olímpicas individuales y otras colectivas disponibles en el evento.

“Es lo mejor, y están preparados de la mejor forma posible. Tenemos un equipo técnico, que ha sido el mejor que hemos tenido. Estamos listos para dar la batalla”, dijo el entrenador nacional, Magnum Martínez.

Havanna Cabrera es una de las representantes de Puerto Rico. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Los representantes son Havanna Cabrera, Mia Calderón y Jólari Carreras en la rama femenina, y Brian Toth, Ricardo Delgado y Dwight Pastrana en la masculina. Cada cual tiene una o varias fortalezas y las aportan a la sabiduría del seleccionado.

“Tenemos un grupo unido y versátil, desde la experiencia y la garra de Toth, la dinámica y agresividad de Dwight, al surf de poder de Havanna, Mía y Jólari. Así como a la competencia aguerrida y siempre presente de Ricky. Eso forma un conjunto de aspectos que hacen un equipo sólido y que tiene tiempo y horas en los picos de la competencia que me da seguridad en decir que conocemos la ola mejor que cualquier otro equipo”, agregó Martínez.

Los surfers provienen de muchas playas de la Isla, de Middels y Jobos en Isabela, de Aviones en Loíza y Wilderness en Aguadilla, y se han integrado con facilidad porque se conocen desde pequeños, de roces en competencias locales, de formar delegaciones a eventos del ciclo olímpico, como San Salvador 2023 y Santiago 2023.

Además, sus edades son mayormente parejas, productos de una misma generación. La mayoría de los atletas están en la edad de los 20 años.

“Somos una familia pequeña en el surfing. Nos conocemos desde pequeños en los circuitos nacionales y cuando vienen eventos internacionales. Nos conocemos muy bien. Está lo mejor de aquí por el momento, y estoy muy feliz y buscado esa clasificación olímpica”, dijo Ricardo Delgado.

Son liderados por Toth, un veterano surfer de 38 años y de la playa Jobos en Isabela. Toth le ha dado la vuelta al mundo surfeando en los eventos de clasificación para la gira World Surfing League y aquí está pasando toda experiencia a los jóvenes del equipo.

“Soy el más viejo de ellos y a mí me encanta pasar los conocimientos. Ellos están con sus oídos y brazos abiertos para recibir la información de mí y de los coaches. Ellos además me mantiene en forma. Somos un equipo técnicamente fuerte. Ellos están elevando la vara con las maniobras y eso me pone una sonrisa en la cara”, dijo Toth.

Brian Toth es el más veterano del Equipo Nacional de surfing. ( Carlos Rivera Giusti )

El equipo ha estado entrenando desde hace un año en La Marginal. En marzo del 2023, la International Surfing Association otorgó a Arecibo la sede del evento y desde entonces han estado los atletas boricuas llegando hasta La Marginal para entrenar en esa cancha, que cuenta con tres picos de olas: Margara, El Rastrial y El Pico, cada una con sus propias características. Margara es la principal.

Los boricuas ha estado tomando esas olas durante los últimos 11 meses, tanto entre los mismos integrantes de la Isla, como contra los surfers internacionales que también han pasado periodos en La Marginal conociendo las olas del lugar.

Y se cantan listos para defender la localía.

“Mas gente (surfers internacionales) han llegado y nuestro reconocimiento de la cancha se ha demostrado. Me siento muy preparada con todo el tiempo que le hemos dedicado, al igual que todos los integrantes del equipo”, dijo Calderón.

Mia Calderón ha estado viajando a La Marginal semanalmente para conocer la ola. ( Carlos Rivera Giusti )

Los objetivos son claros: mejorar la posición como equipo y lograr individualmente boletos de clasificación para los Juegos Olímpicos.

El objetivo de clasificar individual es más real. Otro objetivo es lograr la clasificación olímpica como equipo, lo que es más complicado.

El Mundial de La Marginal tiene 12 espacios individuales para París 2024, cinco de esos para los varones y siete para las féminas. No cuentan para clasificación los 16 varones y 14 féminas que ya poncharon sus boletos vía otros eventos, muchos de los cuales confirmaron su participación aquí. París 2024 tiene 24 espacios por rama, incluidos los de la modalidad de equipos.

Para clasificar por equipo Puerto Rico tiene que ganar el evento. En ese caso, se le otorga una plaza al país.

“No quiero poner objetivos numéricos, pero me gustaría bajar posiciones del puesto 20 en que llegamos en el último Mundial y lograr mínimo una plaza olímpica”, fijó Martínez.