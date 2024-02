Tati Weston-Webb, you’re a world surfing games champion! 🇧🇷



Tati secures gold in the last minutes of the women’s final, jumping from fourth place to first and claiming a historic #ISAWorlds gold!@tatiwest | @ISAsurfing | #OlympicQualifiers | #RoadToParis2024 pic.twitter.com/elL5vt8brB