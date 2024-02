Las dos Selecciones Nacionales de Tenis de Mesa de Puerto Rico no avanzaron de la fase de grupos en el Campeonato Mundial de Equipos, aunque hubo una buena noticia individual: Adriana Díaz fue la mejor jugadora de la etapa.

Al no avanzar de ronda, los dos equipos no lograron clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024 por la ruta directa que se disputaba en el Mundial. Necesitaban quedar entre los mejores ocho equipos por rama. Los equipos no tenían expectativa de ponchar el boleto por el Mundial porque su historial en ese evento no tenía una octava posición antes.

Sin embargo, el equipo femenino que lidera Díaz sí luce que clasificará a París 2024 por el segundo criterio: que es el ranking mundial. Las muchachas ocupan el noveno lugar en el ranking. La suerte es distinta para los varones, equipo que liderado por Brian Afanador, porque el equipo masculino ocupa el vigésimo sexto lugar en el ranking.

En la primera semana de marzo los equipos conocerán si clasifican por ranking como equipo a París 2024, informó el entrenador de femenino, Bladimir Díaz.

En el Mundial, el equipo femenino fue el que mejor lució por Puerto Rico al finalizar en la tercera posición en el Grupo 5 con marca de 2-2. Empató en récord con Italia y Malasia, pero perdió el empate por el conteo de sets entre los tres países. Corea, Italia y Malasia avanzaron de ronda en el Grupo.

Adriana Díaz se destacó en el evento a nivel individual con marca de 7-1, incluyendo una sonada victoria ante la coreana y novena clasificada del mundo, Yubin Shin. Su única derrota en el evento fue ante la también coreana Jihee Jeon. Díaz ganó todos sus sencillos ante Cuba, Italia y Malasia. Fue la líder individual de la etapa de grupos.

Melanie Díaz tuvo marca de 0-5 en el torneo, mientras que Brianna Burgos finalizó con récord de 2-3.

Los varones quedaron últimos en el Grupo 6 con marca de 0-4 y no avanzaron de ronda.

Afanador finalizó con marca de 2-4 en el Grupo 6 en el que también jugaron Serbia, Eslovaquia, Suecia y Hong Kong.

Daniel González tuvo marca de 0-5, mientras que Ángel Naranjo jugó para 1-3.