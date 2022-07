Las hermanas Díaz lanzaron este lunes un producto comercial para el regreso a las clases y para crear conciencia social.

Adriana, Melanie, Gabriel y Fabiola Díaz crearon y lanzaron este lunes las libretas escolares Pretty-Ugly.

“Pretty-Ugly es un sueño para nosotras. Desde pequeñas hemos sido bien unidas y queríamos presentarles un proyecto que demostrara unidad y amor. Estoy muy contenta con esta meta y espero que se sientan identificados con nuestra visión hacia un mejor futuro. Estamos muy emocionadas y agradecidas de todos los que nos ayudaron en la creación de la marca, durante el diseño de las libretas, y en el proceso de producción, para que hoy podamos compartir con ustedes este proyecto. Lanzarme a esta aventura con mis hermanas es muy especial”, escribió Adriana en un comunicado.

Las libretas ya están disponibles en su págica web. Las hermanas recordaron a los compradores que el 15 y 16 de julio son días en que podrán comprar las libretas libre de IVU.

Adriana, Melanie y Fabiola están de lleno en el tenis de mesa. De hecho, Adriana y Melanie se encuentran actualmente en Hungría para jugar un evento de la Word Table Tennis.

Estas son las modelos de las cinco libretas disponibles para la venta en www.prettyuglyffp.com. ( Suministrada/Pretty-Ugly )

Las libretas fueron creadas con productos amigables al ambiente y llevan mensajes impresos que fomentan el amor, la inclusión y la igualdad.

“Nuestra compañía busca brindar al público una versión eco amigable de los diversos productos, que poco a poco llevaremos al mercado, que incluya a su vez un mensaje de conciencia ambiental y social”, dijo Gabriela en un comunicado.

“Elegimos empezar con las libretas porque sabemos que llegar a los niños y jóvenes nos permite difundir el mensaje del impacto que el consumo tiene sobre el medioambiente, a quienes serán los futuros adultos. Vamos creando conciencia desde temprana edad”, agregó Melanie.

Los mensajes sociales van dirigidos tanto a las jóvenes como a los varones. Busca sembrar la semilla de la seguridad personal, de la superación y del compromiso con la sociedad.

Uno de los mensajes de las libretas dice: ‘I see no future without women’, que sirve para empoderar a las jóvenes mujeres. Por el estilo, otro diseño de ‘Learn today and be the hero tomorrow’ para que los jóvenes se llenen de conocimientos para utilizarlos luego como ayuda a la ciudadanía.

Ecológicamente, las libretas también buscan sembrar la semilla de consciencia y de acción para un futuro menos contaminado y más verde.

Algunos de los mensajes ecológicos son ‘Greetings from Waste Republic’ y ‘Amenaza al planeta’.

Las hermanas desea sembrar la semilla de consciencia social en los jóvenes escolares. ( Suministrada/Pretty-Ugly )

Las libretas se pueden comprar a través de la página web prettyugliffp.com. Las recibirán por correo o las pueden recoger personalmente en: Pretty-Ugly, edificio del WIC (antiguo Registro Demográfico frente al correo), Carr. 111 km. 2.1, Utuado, viernes y sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; y en Brands of Puerto Rico, #61 Carr. 165 Zona Libre de Comercio, Edificio 1, Local 1 A1-14, Guaynabo, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.