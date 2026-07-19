Las Prodigiosas de Sabana Grande igualaron el sábado la Crown Series 2026 de la Liga Premier de Sóftbol Femenino (LPSF) al derrotar 3-0 a las Valencianas de Juncos en el parque Quintín Hernández.

Con el triunfo, las Prodigiosas mantuvieron el dominio de los equipos locales en la serie y empataron el enfrentamiento a una victoria por bando.

Sabana Grande tomó el control desde la misma primera entrada. Colby McClinton conectó un doble al jardín central para impulsar a Olivia Elliot con la primera carrera del encuentro, ventaja que resultó suficiente gracias a la sobresaliente actuación de su cuerpo monticular.

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Las locales ampliaron la diferencia en el sexto episodio. Madison Velázquez desapareció la pelota por el jardín central para colocar el marcador 2-0 y, más adelante en la entrada, Eva Torres conectó un sencillo remolcador que llevó al plato a Julianna Nieves con la tercera y definitiva anotación.

Morgan Smith dominó a la ofensiva junqueña durante toda la noche para apuntarse la victoria. La lanzadora trabajó la ruta completa de siete entradas, permitió apenas dos imparables, no concedió carreras, otorgó dos boletos y ponchó a 10 bateadoras.

La derrota correspondió a Mariah López, quien lanzó seis entradas en las que permitió siete imparables y tres carreras, concedió dos bases por bolas, ponchó a nueve rivales y toleró un cuadrangular.

Velázquez encabezó la ofensiva de las Prodigiosas al batear de 2-1 con una carrera anotada, una impulsada y un cuadrangular. McClinton terminó de 3-1 con doble e impulsada, Torres bateó de 2-1 con una carrera remolcada, mientras Elliot y Nieves anotaron una carrera cada una.

La Crown Series continuará este domingo con el tercer juego, programado para las 6:00 p.m. en el parque Felipe Díaz de Juncos.