La Selección Nacional de Sóftbol femenino aseguró el sábado su clasificación a las Finales de la Copa Mundial tras derrotar por la vía del nocaut, 8-1, a Venezuela en cinco entradas, durante la fase de grupos disputada en Lima, Perú.

Con la victoria, las boricuas se unieron a Japón, que también ponchó su boleto, para competir en el evento mundialista, que se celebrará en Redcliffe, Australia.

Nia Carter y Aleshia Ocasio abrieron el marcador en la primera entrada gracias a un sencillo productor de Macey Cintrón al jardín derecho para colocar el juego 2-0.

Venezuela respondió de inmediato con una carrera en la parte baja de la entrada con un triple de Yulexys Barrios al bosque derecho. Fue la única anotación del conjunto sudamericano.

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Las puertorriqueñas ampliaron la ventaja en la tercera entrada cuando Kathyria García pegó un indiscutible para remolcar a Kairi Rodríguez para el 3-1.

En el cuarto episodio, Puerto Rico volvió a hacer daño después de llenar las bases sin outs. Un elevado de sacrificio de Rodríguez permitió anotar otra carrera y aumentar la distancia a 4-1.

La ofensiva boricua sentenció el desafío en la quinta entrada cuando Rodríguez desapareció la pelota con un cuadrangular con las bases llenas. García, Luna Taboas y Eliana Enríquez habrían iniciado el episodio con tres sencillos consecutivos.

Ocasio se agenció la victoria al permitir apenas tres imparables y una carrera en cinco entradas. Ponchó a ocho bateadoras.

La derrota fue para Loreley Francia, quien toleró cinco hits y tres carreras en dos capítulos.