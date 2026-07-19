La Selección Nacional de Baloncesto femenino confirmó una vez más su dominio en la región al conquistar el sábado su quinto campeonato consecutivo del Centrobasket, tras derrotar 82-68 a México en la final celebrada en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua.

Con el triunfo, las boricuas levantaron su sexto título en la historia del torneo, luego de los obtenidas en 2010, 2018, 2021, 2022 y 2024.

Jacqueline Benítez y Zaida González encabezaron la ofensiva puertorriqueña ante las mexicanas con 20 puntos cada una. Benítez añadió siete rebotes, una asistencia, un bloqueo y encestó tres triples en ocho intentos.

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Le siguió Pamela Rosado con 14 unidades, siete rebotes y cinco asistencias, mientras que Imani McGee-Stafford dominó la pintura con un doble-doble de 13 tantos y 10 rebotes.

Por México, Karina Esquer fue la mejor anotadora con 15 puntos.

McGee-Stafford, de hecho, fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa (MVP) del torneo. La centro también integró el quinteto ideal junto a Mariana Valenzuela (México), Cesarina Capellán (República Dominicana), Anisha George (Islas Vírgenes) y Kiyomi McMiller (Nicaragua).

Imani McGee-Stafford fue la 'MVP' del torneo. ( FIBA )

República Dominicana logró la medalla de bronce al imponerse sobre Islas Vírgenes 102-69.

Un día antes, el viernes, Puerto Rico aseguró su clasificación al AmeriCup 2027 al vencer 90-80 a República Dominicana en las semifinales. El Centrobasket otorgaba tres boletos al certamen continental.