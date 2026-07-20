Las Prodigiosas de Sabana Grande derrotaron el domingo 2-1 a las Valencianas de Juncos en el parque Felipe Díaz Torres para tomar ventaja de 2-1 en la Crown Series 2026 de la Liga Premier de Sóftbol Femenino (LPSF).

El triunfo marcó la primera victoria de un equipo visitante en la serie y el primer partido en el que ambos conjuntos lograron anotar, luego de dos blanqueadas consecutivas a favor de los equipos locales en los primeros dos desafíos del baile de coronación.

La estelar importada Morgan Smith volvió a ser determinante al apuntarse la victoria con una sólida actuación de siete entradas. La lanzadora permitió apenas tres imparables, una carrera, otorgó dos boletos y ponchó a nueve bateadoras.

PUBLICIDAD

Relacionadas Los Mulos y los Gigantes ganan el quinto juego de sus series para mantenerse con vida en el Final Four del Béisbol Doble A

Las Prodigiosas tomaron ventaja desde la primera entrada cuando la propia Smith conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo para abrir el marcador.

Juncos reaccionó en el cuarto episodio. Leanne Matthews conectó un sencillo que impulsó desde la intermedia a Suzannah Brookshire para igualar el encuentro 1-1.

Sin embargo, Sabana Grande respondió en la parte alta del quinto capítulo. Eva Torres abrió la entrada con base por bolas, avanzó a segunda mediante toque de sacrificio de Alanis Rodríguez y posteriormente anotó la carrera de la ventaja gracias a un sencillo impulsador de Olivia Elliot.

La segunda anotación de las Prodigiosas fue fabricada frente a los envíos de la relevista Mariah López, quien trabajó tres entradas, permitió dos imparables y una carrera, concedió seis boletos y ponchó a cuatro bateadoras.

Smith también lideró la ofensiva al batear de 3-2 con doble, cuadrangular, una carrera anotada, una impulsada y un boleto gratis. Torres se fue de 1-1 con una carrera anotada y dos bases por bolas, mientras Elliot conectó el sencillo que produjo la carrera decisiva.

La Crown Series continuará el jueves, a las 7:00 p.m. con el cuarto juego en el parque Quintín Hernández de Sabana Grande. El quinto encuentro está programado para el viernes a las 7:00 p.m. en el parque Felipe Díaz Torres de Juncos.