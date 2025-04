John Cena hizo historia el domingo al derrotar a Cody Rhodes en la lucha estelar de la segunda noche de WrestleMania 41, celebrado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, para convertirse en el máximo ganador de campeonatos mundiales de WWE.

Con esta victoria en lo que fue su último WrestleMania, Cena se consagró campeón de la empresa de lucha libre más importante del mundo por decimoséptima ocasión, superando el récord de Ric Flair que había igualado en 2017.

Lo logró de la manera menos esperada: como rudo. Cena, quien por más de dos décadas fue el héroe de los niños y de los fanáticos de la lucha libre en general, hizo el inesperado cambio al bando de los rudos cuando se unió a The Rock y al rapero Travis Scott para darle una paliza a Rhodes en Elimination Chamber, celebrado el 1 de marzo.

Esta vez, no apareció The Rock, lo que decepcionó a muchos, pero Scott sí dijo presente. Cena aprovechó esta distracción y golpeó a Rhodes con el título indiscutido de WWE para sellar el polémico triunfo ante las 63,226 personas que acudieron al Allegiant Stadium.

Por su parte, el puertorriqueño Damian Priest cayó ante Drew McIntyre en una pelea callejera en la Ciudad del Pecado. Fue un combate sumamente físico, con múltiples mesas rotas, pero McIntyre se llevó la victoria tras conectar su “Claymore” contra una silla colocada en el esquinero.

Aparentemente, Priest le dijo a un referí que no podía respirar después de la lucha, pero esto no ha sido confirmado. El boricua hizo su entrada junto a Kerry King, guitarrista de la banda Slayer, quien interpretó en vivo la canción “Rise for the Night

Damian Priest hizo su entrada en WrestleMania 41 acompañado por Kerry King, guitarrista de la banda Slayer, quien interpretó en vivo la canción “Rise for the Night". ( Suministrada / WWE )

En lo que para muchos fue la pelea de la noche, Iyo Sky defendió exitosamente el campeonato femenino peso pesado en una triple amenaza contra Rhea Ripley y Bianca Belair.

Dominik Mysterio también terminó la noche con oro en la cintura, luego de vencer a Bron Breakker, Finn Balor y Penta en un “Fatal 4-Way” por el título intercontinental. Sorpresivamente, Mysterio fue aplaudido en lugar de los ensordecedores abucheos que suele recibir por lo regular.

Randy Orton, que se había quedado sin oponente tras Kevin Owens sufrir una lesión en el cuello, superó a Joe Hendry, campeón mundial de TNA.

Logan Paul, residente de Dorado, Puerto Rico, salió por la puerta ancha al derrotar a AJ Styles.

Mientras tanto, Becky Lynch hizo su esperado regreso a WWE tras tomarse un tiempo de maternidad y ayudó a Lyra Valkyria a arrebatarles los títulos femeninos en parejas a Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Lynch no había aparecido en la programación de WWE desde junio de 2024.